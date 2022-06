Час дуже дорогий, і щодня обчислюється життями, – Зеленський виступив на фестивалі Glastonbury

Президент Володимир Зеленський виступив перед учасниками музичного фестивалю Glastonbury, який щороку проходить у Великій Британії. Політик закликав поширювати правду про війну в Україні.

Зеленський звернув увагу, що фестиваль відновився після дворічної перерви. Пандемія поставила на паузу життя мільйонів людей, але не зламала людство. Українці теж хотіли б жити, як раніше та насолоджуватись літом, однак не можуть – сталось найстрашніше.

Росія вкрала цю можливість

Так, Росія вкрала наш мир і спокій. Однак президент наголосив, що ми не дозволимо російській війні зламати нас.

Ми хочемо зупинити війну до того, як вона зламає долі людей в інших країнах Європи, Африки, Азії, Латинської Америки. Усі люди зараз перебувають під загрозою!

– попередив політик.

Зеленський переконаний, що Гластонбері – це місце з найбільшою концентрацією свободи. Тому він попросив розділити це почуття з усіма, чия свобода зараз під загрозою, тобто з тими, хто страждає від російських атак.

Час дуже дорогий

Президент попросив підтримки. Закликав поширювати правду про війну та допомагати українцям, які були змушені залишити свої будинки.

"Час дуже дорогий, і щодня обчислюється життям людей! Доведіть, що свобода завжди перемагає!" – підсумував президент.

Виступ Зеленського розмістили у його твітері:

Виступ Зеленського транслювали на великих екранах

Організатори фестивалю Glastonbury зазначили, що промова Зеленського прозвучала на великих екранах The Other Stage незадовго до початку виступу The Libertines.

Зауважимо, що Glastonbury – це один із найбільших культурних фестивалів літа, що проходить у Південно-Західній Англії, за кілька кілометрів від невеликого містечка Гластонбері. Захід триває з 22 по 26 червня. Гості переважно розташовуються у величезному наметовому таборі.

Там виступають світові зірки, наприклад, Біллі Айліш та Кендрік Ламар. Цього року на сцені виступлять і переможці Євробачення – український гурт Kalush Orchestra.

