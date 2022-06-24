Ми стали країною в берцях, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що чотири місяці тому для України все змінилося. За його словами, для українців змінився уклад, але не світогляд.

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Ми стали країною в берцях. Країною в танках, літаках і кораблях. Країною в окопах і бомбосховищах. Змінився наш уклад, але не наш світогляд. Змінився шлях, яким ми йдемо до мети, але не змінилася мета,

– написав Зеленський у соціальних мережах.

Глава держави наголосив, що українці борються за свою свободу і свою землю. "Заради майбутнього своїх дітей та онуків, за їхнє життя й можливість збудувати нову Україну", – додав президент.

Основні події війни України з Росією

Попри скептицизм деяких західних лідерів Україна продовжує стояти у війні з Росією. Наприкінці березня – на початку квітня Збройним Силам України вдалося деокупувати Північ нашої країни. ЗСУ вбили ворога з Київщини, Сумщини та Чернігівщини.

Після того, як росіяни покинули Київську область, стало відомо про звірства військ агресора над мирними людьми. Тільки на Київщині жертвами окупантів стало понад 1200 людей.

На жаль, ворогу вдалося частково окупувати території Запоріжжя і Херсонщини, однак там ЗСУ проводять контрнаступ. Українські військові змогли звільнити майже всю Харківщину, де ворог всіма силами намагається стримати наших воїнів.

Також Росії вдалося тимчасово окупувати Маріуполь, оскільки у середині квітня захисникам міста був відданий наказ припинити оборону та зберегти життя. Російські військові у більшості не могли зламати опір українських бійців на "Азовсталі".

Україна контролює близько 45% Донецької області. Натомість Росія змогла окупувати 95% Луганщини, де українські воїни все ще стримують переважаючі сили ворога.

Історична подія сталася 24 червня, коли Україна отримала статус кандидата на членство у Європейському Союзі. Європейську перспективу України підтримали 27 членів ЄС.

Щодо втрат у війні, то в Офісі Президента повідомили, що в боях за Україну загинуло близько 10 тисячі військових. З початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад 2600 крилатих ракет.

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