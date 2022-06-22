Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про те, що Збройні Сили України контролюють приблизно 45% території Донецької області, де зараз тривають жорсткі бойові дії.

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Проте більшість територій, на жаль, тимчасово перебувають під окупацією російських загарбників, заявив Кириленко.

Відповідно 55 відсотків, з повною руйнацією – під контролем незаконних збройних формувань, під контролем окупанта перебуває (я маю на увазі в тому числі напівзруйнований Маріуполь та Волноваху),

– сказав Кириленко у коментарі Радіо Свобода.

Голова Донецької ОВА сказав, що ситуація на лінії фронту як Донецької, так і Луганської областей продовжує бути стабільно складною. При цьому в містах та селах залишаються люди, які не можуть або не хочуть евакуюватися до відносно безпечних регіонів України.

Ті, хто не виїжджає, перебувають, як правило, в укриттях. Але це теж вкрай небезпечно. Тому що ворог застосовує вкрай важку артилерію, авіацію. По лінії фронту всі види озброєння, які є у ворога, він застосовує. Основні тези людей, які залишаються, що "Нам нікуди їхати", "Нам не вистачить коштів проживати десь", – розповів Кириленко.

Зверніть увагу! Минулого дня від обстрілів російських окупантів на Донеччині загинула людина. Ще 19 отримали поранення різних ступенів важкості.

Яка ситуація в Донецькій області: дані Генерального штабу ЗСУ

На Донецькому напрямку окупаційні війська роблять усе, щоб просунутися в напрямку міста Бахмут. Щодо Сєвєродонецька, то вони продовжують намагатися взяти місто під повний контроль. Авіація атакувала 3 населені пункти:

Верхньокам'янка;

Сиротине;

Сєвєродонецьк.

В Генштабі повідомили, що тривають жорсткі бойові дії за місто Сєвєродонецьк.

Також напередодні ворог завдав авіаційних ударів на Бахмутському напрямку. А саме у районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Клинове і Вершина. Також на цьому напрямку завдавали авіаційно-ракетних ударів.

Попри намагання окупантів, українські захисники змогли відбити напад росіян поблизу Новобахмутівки. Бійцям ЗСУ успішно вдалося відкинути ворога з позицій.

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