Все знают, что Евгений не умеет готовить, – гастродипломат о школьном меню от Клопотенко

С 1 января украинские школы и детские сады перешли на обновленное меню, которое разработал шеф-повар Евгений Клопотенко. Оно предусматривает уменьшение хлебобулочных изделий, постепенный отказ от сахара и соли, а также увеличение овощей и мяса.

Однако не всем понравилась смена питания в образовательных учреждениях. В эксклюзивном интервью сайту 24 канала посол украинской кухни в мире Юрий Ковриженко подчеркнул, что "детское меню – это не разработка Евгения, а какой-то состав технологических карт", а сам Клопотенко не умеет готовить.

Кто такой Юрий Ковриженко

Шеф, гастродипломат, посол украинской кухни в мире. Одно из основных течений, которое он развивает – украинская кухня может быть высокой. Юрий немало экспериментирует с привычными составляющими и новыми техниками. Именно его молекулярный борщ удивил Красный гид "Мишлен". В портфеле Ковриженко, кроме двойного признания Ambassadors Of Taste For The Global Gastronomy, еще несколько престижных наград. Среди них – Global Chef Awards (2017), а также интронизация к старейшему кулинарному ордену мира Disciples Escoffier International (2021).

"Клопотенко – продукт шоу-бизнеса"

По словам Ковриженко, за Евгения Клопотенко готовит его команда.

Я – один из главных критиков Евгения и вообще всего, что он делает. В профессиональном сообществе все прекрасно знают, что Евгений не умеет готовить. Он – продукт шоу-бизнеса. У него есть огромная команда, которая за него готовит и все делает,

– сказал гастродипломат.

По его мнению, детским питанием должен заниматься не шеф-повар, а диетолог и нутрициолог (эксперт, который изучает, что и как едят люди – 24 канал). Ковриженко считает, что нельзя забрать у детей то, что им дают дома.

Ковриженко раскритиковал Клопотенко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Что не так с обновленным меню

Юрий Ковриженко отметил, что новое меню в учебных заведениях – это набор блюд со всего мира, которое готовят из дешевых продуктов.

Если бы детям дома не давали сахара и соли, то они прекрасно бы ели в школе все, что им дают, ведь у них бы были нормально сформированные на это рецепторы. Они (команда Клопотенко – 24 канал) набрали каких-то блюд со всех кухонь мира, переделали их на дешевые продукты и просто слепили вот так в одну кучу. А потом забрали деньги за грант,

– добавил шеф-дипломат.

Шеф-дипломат объяснил, что нельзя в школах отобрать у детей те продукты, которыми они питаются дома / Фото Валентины Полищук, 24 канал

По его наблюдениям, сейчас происходит "противостояние между так называемой командой (Клопотенко – 24 канал) и людьми, которые привыкли работать в школьных пищеблоках и столовых".

Ковриженко отметил, что сейчас в школьные столовые приходит Евгений Клопотенко и говорит: "Да вы вообще ничего не понимаете, а вот я – Д'Артаньян в свои 29 или сколько там лет".

Обратите внимание! Сайт 24 канала попросил PR-директора Евгения Клопотенко Дарью Куренкову отреагировать на комментарий Юрия Ковриженко. Она отметила, что над реформой школьного питания вместе с Клопотенко работали специалисты:

Министерства здравоохранения;

Министерства образования и науки;

Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Госпродпотребслужбы;

Антимонопольного комитета;

Государственной аудиторской службы;

Ассоциации диетологов Украины;

ЮНИСЕФ;

Национального университета пищевых технологий;

Института общественного здоровья им. А. Н. Марзеева Национальной академии медицинских наук Украины.

Ковриженко считает, что Клопотенко – "продукт шоу-бизнеса" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

