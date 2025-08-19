Зеленский и Трамп в Белом доме обменялись подарками: в ОП рассказали, какими именно
- Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, которую передал младший сержант Константин Картавцев.
- Трамп подарил президенту Украины символические ключи от Белого дома.
18 августа прошла встреча Зеленского, Трампа и ряда европейских лидеров в Вашингтоне. Президенты Украины и США обменялись подарками.
В ОП рассказали, чем именно, передает 24 Канал. К слову, Трамп готовил подарок и диктатору Путину во время встречи на Аляске, но, вероятно, вручить его не удалось.
Какими подарками обменялись Зеленский и Трамп?
Президент Зеленский подарил Дональду Трампу клюшку для игры в гольф. Ее украинскому главе передал младший сержант ВСУ Константин Картавцев.
Защитник потерял ногу еще в начале полномасштабного вторжения России. Тогда он спасал своих побратимов.
Гольф стал для Константина Картавцева частью реабилитации и помог восстановить равновесие – физическое и эмоциональное. Глава государства также показал видео, в котором Константин Картавцев обращается с просьбой к Президенту США помочь Украине закончить войну справедливым и длительным миром,
– рассказали в Офисе президента.
Трамп принял подарок, кроме того, также записал видео с благодарностью украинскому воину.
Американский президент взамен подарил Владимиру Зеленскому символические ключи от Белого дома.
Что известно о встрече в Белом доме 18 августа?
- В понедельник, 18 августа, в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Трампа, после чего к ним присоединился ряд европейских лидеров.
- Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, после чего и сообщил о желании России провести двусторонний, а затем трехсторонний саммиты. СМИ узнали, что они могут пройти в Венгрии.
- Всего в этот день во время встреч в Белом доме прозвучал ряд важных заявлений, в частности, по возвращения похищенных детей и проведения обмена "всех на всех".
- А обсуждать территориальные вопросы, Зеленский отметил, нужно на трехсторонней встрече.