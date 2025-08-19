18 августа прошла встреча Зеленского, Трампа и ряда европейских лидеров в Вашингтоне. Президенты Украины и США обменялись подарками.

В ОП рассказали, чем именно, передает 24 Канал. К слову, Трамп готовил подарок и диктатору Путину во время встречи на Аляске, но, вероятно, вручить его не удалось.

Смотрите также Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне: главные заявления президентов

Какими подарками обменялись Зеленский и Трамп?

Президент Зеленский подарил Дональду Трампу клюшку для игры в гольф. Ее украинскому главе передал младший сержант ВСУ Константин Картавцев.

Защитник потерял ногу еще в начале полномасштабного вторжения России. Тогда он спасал своих побратимов.

Гольф стал для Константина Картавцева частью реабилитации и помог восстановить равновесие – физическое и эмоциональное. Глава государства также показал видео, в котором Константин Картавцев обращается с просьбой к Президенту США помочь Украине закончить войну справедливым и длительным миром,

– рассказали в Офисе президента.

Трамп принял подарок, кроме того, также записал видео с благодарностью украинскому воину.

Американский президент взамен подарил Владимиру Зеленскому символические ключи от Белого дома.

Что известно о встрече в Белом доме 18 августа?