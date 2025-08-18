Владимир Зеленский 18 августа должен провести встречу с Дональдом Трампом относительно условий завершения войны в Украине. Однако спрогнозировать ее результаты крайне трудно.

Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, подчеркнув, что сегодня ответственность за принятие решения лежит на президенте Украины. Фактически во время встречи с Трампом может быть определена политическая судьба Владимира Зеленского.

Возможен ли новый скандал в Овальном кабинете?

"Сейчас у Зеленского очень сложная дилемма. Убежден, что на сегодня он еще не сформировал окончательную позицию, ведь она будет зависеть от двух факторов", – подчеркнул Клочок.

Во-первых, от того, насколько Трамп готов продолжать оказывать военную помощь Украине путем продажи американского оружия европейцам, для того, чтобы они передавали ее нашей стране.

Во-вторых, насколько европейцы готовы к этому. Однако, по его словам, уже сейчас оружие из Европы доходит до Украины очень тяжело. В то же время, как отметил главнокомандующий Александр Сырский, ситуация на фронте очень непростая.

В европейской прессе считают, что или в Белом доме 18 августа будет заключен "очень неприятный мир", или будет "затяжная война".

Однако, готовы ли европейцы воевать? Потому что Германия и Италия сказали не хотят отправлять войска в Украину даже после прекращения огня. А в условиях военных действий они, как отметил Клочок, тем более не пришлют своих военных. Несколько иная позиция у Великобритании.

Вся эта куча факторов создает дилемму, поэтому ожидать от встречи можно многого. Единственное, чего я не ожидаю – скандала в Овальном кабинете, потому что Зеленский вынес урок относительно того, что произошло в Белом доме в конце февраля. Возможный шанс на такое развитие событий – 1 - 2%,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Также вместе с Зеленским в Вашингтон приедут европейские лидеры, которые комплиментарно настроены в адрес Трампа. Эта тактика – давайте соглашаться с ним и, возможно, что-то из этого получится – правильная. Потому что Трамп сегодня является президентом США, но, по мнению Клочко, изменить его позицию так и не удалось. Даже после ударов Владимира Путина по гражданским объектам, которые осуждал американский президент.

Обратите внимание! На встрече в Белом доме 18 августа вместе с президентом Украины будут присутствовать делегация европейских политиков: канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Великобритании Кир Стармер, глава правительства Италии Джорджия Мелони и Генсек НАТО Марк Рютте.

"Сегодня Украину подвели к тому, что ей надо теперь решать. И сделать это должен единолично Зеленский. Для него лично, как для украинского политика, ситуация складывается так, что принятое им решение – это его политическая судьба", – заметил Валерий Клочок.

Поэтому трудно спрогнозировать, какое решение примет президент Украины и с каким результатом закончится встреча в Белом доме.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа 18 августа?