Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, подчеркнув, что сегодня ответственность за принятие решения лежит на президенте Украины. Фактически во время встречи с Трампом может быть определена политическая судьба Владимира Зеленского.

Возможен ли новый скандал в Овальном кабинете?

"Сейчас у Зеленского очень сложная дилемма. Убежден, что на сегодня он еще не сформировал окончательную позицию, ведь она будет зависеть от двух факторов", – подчеркнул Клочок.

Во-первых, от того, насколько Трамп готов продолжать оказывать военную помощь Украине путем продажи американского оружия европейцам, для того, чтобы они передавали ее нашей стране.

Во-вторых, насколько европейцы готовы к этому. Однако, по его словам, уже сейчас оружие из Европы доходит до Украины очень тяжело. В то же время, как отметил главнокомандующий Александр Сырский, ситуация на фронте очень непростая.

В европейской прессе считают, что или в Белом доме 18 августа будет заключен "очень неприятный мир", или будет "затяжная война".

Однако, готовы ли европейцы воевать? Потому что Германия и Италия сказали не хотят отправлять войска в Украину даже после прекращения огня. А в условиях военных действий они, как отметил Клочок, тем более не пришлют своих военных. Несколько иная позиция у Великобритании.

Вся эта куча факторов создает дилемму, поэтому ожидать от встречи можно многого. Единственное, чего я не ожидаю – скандала в Овальном кабинете, потому что Зеленский вынес урок относительно того, что произошло в Белом доме в конце февраля. Возможный шанс на такое развитие событий – 1 - 2%,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Также вместе с Зеленским в Вашингтон приедут европейские лидеры, которые комплиментарно настроены в адрес Трампа. Эта тактика – давайте соглашаться с ним и, возможно, что-то из этого получится – правильная. Потому что Трамп сегодня является президентом США, но, по мнению Клочко, изменить его позицию так и не удалось. Даже после ударов Владимира Путина по гражданским объектам, которые осуждал американский президент.

Обратите внимание! На встрече в Белом доме 18 августа вместе с президентом Украины будут присутствовать делегация европейских политиков: канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Великобритании Кир Стармер, глава правительства Италии Джорджия Мелони и Генсек НАТО Марк Рютте.

"Сегодня Украину подвели к тому, что ей надо теперь решать. И сделать это должен единолично Зеленский. Для него лично, как для украинского политика, ситуация складывается так, что принятое им решение – это его политическая судьба", – заметил Валерий Клочок.

Поэтому трудно спрогнозировать, какое решение примет президент Украины и с каким результатом закончится встреча в Белом доме.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа 18 августа?