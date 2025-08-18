Про це 24 Каналу сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, наголосивши, що сьогодні відповідальність за ухвалення рішення полягає на президенті України. Фактично під час зустрічі з Трампом може бути визначена політична доля Володимира Зеленського.

Чи можливий новий скандал в Овальному кабінеті?

"Нині у Зеленського дуже складна дилема. Переконаний, що на сьогодні він ще не сформував остаточну позицію, адже вона буде залежати від двох факторів", – підкреслив Клочок.

По-перше, від того, наскільки Трамп готовий продовжувати надавати військову допомогу Україні шляхом продажу американської зброї європейцям, для того, щоб вони передавали її нашій країні.

По-друге, наскільки європейці готові до цього. Проте, за його словами, вже зараз зброя з Європи доходить до України дуже тяжко. Водночас як зазначив головнокомандувач Олександр Сирський, ситуація на фронті дуже непроста.

У європейській пресі вважають, що або в Білому домі 18 серпня буде укладений "дуже неприємний мир", або буде "затяжна війна".

Однак, чи готові європейці воювати? Тому що Німеччина та Італія сказали не хочуть відправляти війська в Україну навіть після припинення вогню. А в умовах воєнних дій вони, як відзначив Клочок, тим паче не пришлють своїх військових. Дещо інша позиція у Великої Британії.

Вся ця купа факторів створює дилему, тому очікувати від зустрічі можна багато чого. Єдине, чого я не очікую – скандалу в Овальному кабінеті, тому що Зеленський виніс урок щодо того, що сталося в Білому домі наприкінці лютого. Можливий шанс на такий розвиток подій – 1 - 2%,

– підкреслив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Також разом з Зеленським до Вашингтона приїдуть європейські лідери, які компліментарно налаштовані на адресу Трампа. Ця тактика – давайте погоджуватися з ним і, можливо, щось з цього вийде – правильна. Тому що Трамп сьогодні є президентом США, але, на думку Клочка, змінити його позицію так і не вдалося. Навіть після ударів Володимира Путіна по цивільних об'єктах, які засуджував американський президент.

Зверніть увагу! На зустрічі у Білому домі 18 серпня разом з президентом України будуть присутня делегація європейських політиків: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, президент Фінляндії Александер Стубб, прем'єр Великої Британії Кір Стармер, глава уряду Італії Джорджія Мелоні та Генсек НАТО Марк Рютте.

"Сьогодні Україну підвели до того, що їй треба тепер вирішувати. І зробити це має одноосібно Зеленський. Для нього особисто, як для українського політика, ситуація складається так, що ухвалене ним рішення – це його політична доля", – зауважив Валерій Клочок.

Тому важко спрогнозувати, яке рушення ухвалить президент України і з яким результатом закінчиться зустріч у Білому домі.

