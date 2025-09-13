ВСУ зачистили село Филия на Днепропетровщине
- Батальон "Шквал" полка "Скала" освободил село Филия на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей.
- Российским диверсантам не удалось провести "пиар-акцию" в Филии, поскольку украинские военные уничтожили ДРГ и вернули украинский флаг в село.
Одно из сел, захваченное россиянами на Днепропетровщине, освободили ВСУ. Речь о Филии.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 425 отдельный штурмовой полк "Скала".
Что известно о деоккупации Филии на Днепропетровщине?
Бойцы рассказали, как это происходило.
Батальон "Шквал" полка "Скала" провел успешную наступательную операцию на админгранице Днепропетровской и Донецкой областей. В результате село Филия освобождено от российских оккупантов. Там снова развевается украинский флаг,
– говорится в их сообщении.
Показываем Филию на карте Украины
В то же время в посте есть ссылка на ютуб-канал бригады, где больше деталей.
Смотрите видео об освобождении Филии в Днепропетровской области (18+)
Бойцы "Скалы" рассказали, что российские диверсанты хотели провести в Филии "пиар-акцию", то есть повесить свой флаг на одном из домов. Поэтому военные получили задачу уничтожить ДРГ и вернуть в поселок украинский флаг.
И они успешно сделали это. Российский флаг сбросили со здания, вместо этого повесили сине-желтый флаг.
Справка. Россияне писали, что захватили Филию 24 августа 2025 года. Но украинская сторона не подтверждала это. На 12 сентября в Генштабе сообщали, что Филия – один из тех населенных пунктов, где наблюдается наибольшая активность.
Филия на карте фронта: смотрите карту Deep State
Что происходит на фронте сейчас?
Владимир Зеленский заявил, что наступательная операция россиян на Сумы полностью сорвана.
Deep State информирует, что оккупанты пытаются зайти в Купянск через газовую трубу.