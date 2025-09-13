Одно из сел, захваченное россиянами на Днепропетровщине, освободили ВСУ. Речь о Филии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 425 отдельный штурмовой полк "Скала".

Что известно о деоккупации Филии на Днепропетровщине?

Бойцы рассказали, как это происходило.

Батальон "Шквал" полка "Скала" провел успешную наступательную операцию на админгранице Днепропетровской и Донецкой областей. В результате село Филия освобождено от российских оккупантов. Там снова развевается украинский флаг,

– говорится в их сообщении.

Показываем Филию на карте Украины

В то же время в посте есть ссылка на ютуб-канал бригады, где больше деталей.

Смотрите видео об освобождении Филии в Днепропетровской области (18+)

Бойцы "Скалы" рассказали, что российские диверсанты хотели провести в Филии "пиар-акцию", то есть повесить свой флаг на одном из домов. Поэтому военные получили задачу уничтожить ДРГ и вернуть в поселок украинский флаг.

И они успешно сделали это. Российский флаг сбросили со здания, вместо этого повесили сине-желтый флаг.

Справка. Россияне писали, что захватили Филию 24 августа 2025 года. Но украинская сторона не подтверждала это. На 12 сентября в Генштабе сообщали, что Филия – один из тех населенных пунктов, где наблюдается наибольшая активность.

Филия на карте фронта: смотрите карту Deep State

Что происходит на фронте сейчас?