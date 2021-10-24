Второй после Эскобара: в Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона в мире

Самого разыскиваемого наркоторговца Колумбии и лидера крупнейшей преступной группировки в стране задержали. Президент страны сравнил его поимку с падением Пабло Эскобара.

Дайро Антонио Усуга, более известный как Отониэль, был схвачен 23 октября. Ловили его в совместной операции армия, воздушные силы и полиция.

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5 миллионов долларов за голову

Правительство Колумбии предложило вознаграждение 800 тысяч долларов США за информацию о местопребывании Отониэля. США же давало в разы большее вознаграждение за его голову. Речь идет о 5 миллионах долларов за его голову.

Президент Колумбии Иван Дуке приветствовал задержание Отониэля.

Это самый серьезный удар по наркоторговле в нашей стране в этом веке. Этот удар можно сравнить только с падением Пабло Эскобара в 1990-х годах,

– заявил президент Колумбии.

Как поймали наркобарона

Отониэля схватили в его сельском укрытии в провинции Антиокия на северо-западе Колумбии. В операции участвовали 500 бойцов при поддержке 22 вертолетов. Один полицейский погиб.

Отониэль использовал сеть деревенских безопасных домов для передвижения и бегства от власти. Он не пользовался телефоном и полагался на курьеров для общения.

Начальник полиции Хорхе Варгас заявил, что его перемещения отслеживали более 50 экспертов по разведке сигналов с помощью спутниковых снимков. К поискам были привлечены агентства США и Великобритании.

Самая могущественная банда Колумбии

Отониэль стал главой клана Персидского залива, ранее известной как клан Усуга. Он заменил на посту своего родного брата. Его убила полиция во время налета на новогоднюю вечеринку почти 10 лет назад.

Силы безопасности Колумбии назвали группу самой могущественной преступной организацией страны, тогда как власти США описывала ее как "тяжело вооруженную и чрезвычайно жестокую".

Банда, которая действует во многих провинциях и имеет широкие международные связи, занимается контрабандой наркотиков и людей, незаконной добычей золота и вымогательством.