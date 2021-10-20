Дудь обжаловать штраф

Решение одобрял Зюзинский районный суд Москвы. Наказание выбрали максимальное, которое предусматривала административная статья по пропаганде наркотиков в интернете.

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Сам Дудь на заседание суда не пришел. Его адвокат Ильнур Шарапов заявил, что журналист будет обжаловать решение.

Ранее Дудь просил прекратить производство из-за отсутствия состава преступления. Он отмечал, что в интервью нет призыва пробовать наркотики, а сам журналист наоборот – призвал зрителей не употреблять запрещенные вещества.

Заметим, пропаганду наркотиков суд обнаружил в двух интервью Дудя – со скандальным рэпером Моргенштерном и блогером из Украины "Ивангаем". С соответствующим иском в суд обратилась "Лига безопасного интернета", которую возглавляет Екатерина Мизулина, что является дочерью сенатора Елены Мизулиной.

Кстати, Моргненштерна ранее уже обвиняли в пропаганде наркотиков. В июне суд обязал рэпера также уплатить 100 тысяч рублей штрафа.

Справка. "Лига безопасного интернета" – российское некоммерческое партнерство, созданное фондом предпринимателя Константина Малофеева. Организация утверждает, что занимается "искоренением опасного контента" в интернете.

Организация попросила полицию проверить интервью Дудя еще в апреле 2021 года. Мол, материал может "иметь риск для жизни и здоровья россиян". После того, суд дважды назначал экспертизу и признал блогера виновным.