Украинский блогер "Ивангай" обвинил российского журналиста Юрия Дудя в отсутствии профессионализма. Он пожаловался на то, что интервьюер настаивал на том, чтобы снимать программу ночью, хотя блогер просил делать это утром.

Такое сообщение Иван Рудской (настоящее имя блогера) опубликовал в соцсети. Он заявил, что считает "маневр" Дудя специальным.

Ранее Дудь вырезал из интервью рассказ "Ивангая" о Голодоморе, НКВД и войне в Украине

"Ивангай" выступил с новым обвинением в отношении Дудя

Я просил писаться утром, но Дудю вдруг понадобилось утром уже улетать. Это либо отсутствие профессионализма, либо ссыкло,

– написал "Ивангай".

Блогер пояснил, что на кадрах, снятых днем, он визуально не истощен и не уставший. Зато при ночной съемке ситуация противоположная. Рудковский предложил поклонникам самим в этом убедиться.

Сообщение "Ивангая" в сети / Скриншот из твиттера Ивана Рудского

Скандал с "Ивангаем" и Дудем: что известно

Ранее украинский блогер "Ивангай" обвинил Юрия Дудя в том, что тот вырезал его слова про Голодомор, НКВД и войну на Донбассе из интервью. По мнению блогера, российский журналист сделал так, потому что "сс*кло е**ное".

В ответ Дудь уточнил, что блогер заявил о вырезанном фрагменте лишь через полтора месяца после публикации интервью.

"Ивангай" в 12-минутном разговоре неоднократно говорил о том, что война на Донбассе – страшная и несправедливая. Он подчеркивал, что поддерживает Майдан и обвиняет президента России Владимира Путина в несправедливой войне.

Смотрите вырезанную часть интервью "Ивангая":