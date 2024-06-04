Это фарс: кто претендует в президенты Ирана и чего ожидать от выборов

Несколько дней назад в Иране стартовала регистрация кандидатов на президентские выборы. Их назначили после того, как глава страны Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая.

Около 25 претендентов уже подали заявки. Среди них есть двое главных кандидатов. Иранский независимый обозреватель Мазиар Миан сказал 24 Каналу, кто претендует в президенты Ирана и чего ожидать от выборов.

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Почему выборы президента Ирана являются фарсом

Миан рассказал, что наибольшие шансы стать президентом Ирана есть у Али Лариджани и Саида Джалили. Они представители консервативных сил и близкие к верховному лидеру Али Хаменеи, поскольку выходцы из его администрации.

Что известно о Лариджани и Джалили Бывший руководитель парламента Али Лариджани был министром культуры, президентом телерадиокомпании Исламской Республики Иран, членом Совета по определению политической целесообразности.

Экс-руководитель Высшего совета национальной безопасности Саид Джалили известен своей жесткой позицией относительно переговоров с США и другими странами Запада.

В Иране все стратегические решения принимает верховный лидер, а президент только их выполняет. Соответственно любая фигура, которую выберут президентом, не сможет никоим образом влиять на внешнюю политику.

Поэтому и дальше будет происходить спонсирование террористических организаций на Ближнем Востоке, например ХАМАС и Хезболла, а также сотрудничество Ирана с Россией.

К сожалению, многие эксперты называли предыдущие президентские выборы "конкурентными". На самом деле нужно понимать, что нет никакой конкуренции. Она только между силами, которые являются частью режима – консервативными и реформаторскими,

– отметил Мазиар Миан.

В общем все будут выполнять волю верховного лидера. Иранцам предлагают выбирать президента только среди "своих". Кандидаты заблаговременно соглашаются с Али Хаменеи. Только те, кого он согласовал, могут участвовать в выборах. Это не выборы, а просто фарс.

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