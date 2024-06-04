Це фарс: хто претендує у президенти Ірану та чого очікувати від виборів

Кілька днів тому в Ірані стартувала реєстрація кандидатів на президентські вибори. Їх призначили після того, як очільник країни Ібрагім Раїсі загинув в авіакатастрофі 19 травня.

Близько 25 претендентів уже подали заявки. Серед них є двоє найголовніших кандидатів. Іранський незалежний оглядач Мазіар Міан сказав 24 Каналу, хто претендує у президенти Ірану та чого очікувати від виборів.

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Чому вибори президента Ірану є фарсом

Міан розповів, що найбільші шанси стати президентом Ірану є в Алі Ларіджані та Саїда Джалілі. Вони представники консервативних сил та близькі до верховного лідера Алі Хаменеї, оскільки вихідці з його адміністрації.

Що відомо про Ларіджані та Джалілі Колишній керівник парламенту Алі Ларіджані був міністром культури, президентом телерадіокомпанії Ісламської Республіки Іран, членом Ради з визначення політичної доцільності.

Екскерівник Вищої ради національної безпеки Саїд Джалілі відомий своєю жорсткою позицією щодо переговорів зі США та іншими країнами Заходу.

В Ірані усі стратегічні рішення ухвалює верховний лідер, а президент лише їх виконує. Відповідно будь-яка фігура, яку оберуть президентом, не зможе жодним чином впливати на зовнішню політику.

Тому і далі відбуватиметься спонсорування терористичних організацій на Близькому Сході, як-от ХАМАС та Хезболла, а також співпраця Ірану з Росією.

На жаль, багато експертів називали попередні президентські вибори "конкурентними". Насправді ж потрібно розуміти, що немає жодної конкуренції. Вона лише між силами, які є частиною режиму – консервативними та реформаторськими,

– зазначив Мазіар Міан.

Загалом усі виконуватимуть волю верховного лідера. Іранцям пропонують обирати президента лише серед "своїх". Кандидати завчасно погоджуються з Алі Хаменеї. Тільки ті, кого він погодив, можуть брати участь у виборах. Це не вибори, а просто фарс.

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