28 сентября в Молдове проходят парламентские выборы. На этот раз Россия снова попытается завести своих политиков во власть.

Об этом 24 Каналу рассказала политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" Марианна Присяжнюк. По ее словам, Россия вкладывала огромные ресурсы, чтобы повлиять на парламентские выборы в Молдове. Там пришлось идти на специальные меры, чтобы минимизировать влияние страны-агрессора.

Что известно о выборах в Молдове?

Как отметила Присяжнюк, тамошняя ЦИК не объявляла официальных данных по выборам. Утром было известно лишь о явке в 6%. Также там не проводят экзитпол.

Там не будет официального наблюдения из-за того, что Россия инструментировала и милитаризовала многое. Начиная от социологии и заканчивая уличными опросами. Решение обусловлено тем, что Молдова пытается защитить от различных вмешательств в избирательный процесс,

– объяснила Присяжнюк.

Уже была информация, что в Молдове исключили из выборов одну из пророссийских партий "Сердце Молдовы" за два дня до выборов. Однако там подали апелляцию на решение ЦИК. От этого многое зависит.

За них голосуют. Но будут ли голоса признаны действительными? Надо дождаться решения апелляционной палаты. Это – единственная пророссийская партия, которая имеет шанс зайти в парламент. Они не столько смогут изменить политический ландшафт, как наделают много шума и провокаций. И дадут доступ прокремлевским фигурам в парламент. Это – значительные риски,

– отметила Присяжнюк.

При этом "Сердце Молдовы" – не единственная партия, где есть пророссийские политики. Многие из них разбросаны по разным проектам, маскируясь, к примеру, под евроскептиков.

В общем есть два лидера. Речь идет о так называемом "Патриотическом блоке", где входят персонажи, на которых ставит Россия, и правящая и проевропейская "Партия действия и солидарности".

В обществе Молдовы сохраняется раскол 50 на 50. Есть надежда, что проевропейский курс страны поможет спасти диаспора. Ведется также мощная работа со стороны правоохранителей, чтобы нейтрализовать незаконные внешние вмешательства в избирательный процесс,

– рассказала политический аналитик.

Выборы в Молдове: коротко