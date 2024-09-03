Выборы в двух восточногерманских федеральных землях – Саксонии и Тюрингии – неинтересны широкой общественности. Мол, ну состоялись и хорошо, это же не национальные. Однако они являются символом смены L эпох в европейской политике, для нас – откровенно плохим.

Два вызова для Украины

В Тюрингии почти половину голосов получили партии, которые категорически выступают против помощи Украине – Альтернатива для Германии и партия Сары Вагенкнехт. В Саксонии несколько меньше, но не намного.

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Партии правительственной коалиции получили плачевные результаты, оппозиция в лице Христианских демократов ничем особенным не удивила. Теперь вопрос в том, кто сформирует земельные коалиции и вообще возможно ли это.

Для нас эти выборы подтвердили два вызова. Первый – заключается в сложности не просто увеличения, но и удержания немецкой военной помощи. Теперь уже ни у кого нет сомнения, что уменьшение этой помощи в следующем году не является результатом только бюджетного дефицита.

Это реакция на изменения во внутриполитических раскладах, рост веса пророссийских популистов и соответственно уменьшение маневра у правительственной коалиции, если этот маневр у нее вообще есть.

Есть и долгосрочный вызов – Германия стала последней крупной европейской страной, где партии мейнстрима 20 века – христианские, либеральные и социал-демократы, а также зеленые уже не определяют политику, как раньше. Зато популисты – левые, правые и просто без направления способны выигрывать выборы и предлагать свои простые решения.

Влияние на евроинтеграцию Украины

Это будет иметь колоссальное влияние на процесс нашей евроинтеграции – ее условия и сроки, – который мы пока даже неспособны представить. Но можно уже представить количество L усилий и денег, которые Россия привлечет, чтобы остановить и сломать наш путь в Европейский Союз.

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С "положительными", то есть проукраинскими популистами, должны научиться работать, на "негативных", пророссийских, – должны найти рычаги, лучше столкнуть их с другими популистами.

Европа уже никогда не будет такой, как раньше. Популизм – это новая нормальность и мы должны найти на это ответ. Цена – наш путь в ЕС.