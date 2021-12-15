Выиграла талисман от чемпионки Европы: благотворительный розыгрыш 24 канала осуществил мечту
Источник:24 канал
Сайт 24 канала провел результаты благотворительного розыгрыша. К сбору денег для онкобольных детей из Западноукраинского специализированного медцентра присоединились люди со всей Украины.
Кому достался главный приз
К розыгрышу активно приобщались и украинские спортсмены. Для участия в нем следовало прислать любую сумму на помощь больнице.
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Далее благотворители должны были оставить комментарий под сообщением о розыгрыше на странице 24 канала в фейсбуке. Именно среди комментаторов мы в случайном порядке выбрали 3 победителей.
Какие были призы:
- футболка с автографами украинских спортсменов: Жана Беленюка, Станислава Горуны, Натальи Добринской и еще 23 известных олимпийцев, тренеров и других;
- талисман с Олимпийских игр в Токио, который привезла борчиха Оксана Ливач;
- шарф сборной Украины.
Главный приз поехал в Киев, шарф – в Херсон, а талисман – в Харьков.
Призы для победителей розыгрыша / Коллаж 24 канала
Смотрите видео проведения результатов розыгрыша:
Кстати, благотворительный розыгрыш осуществил мечту спортсменки-харьковчанки, которая обожает вольную борьбу. Именно ей достался талисман борчихи вольного стиля Оксаны Ливач.Редакция 24 канала благодарит всех благотворителей, которые присоединились к розыгрышу. Дальше – еще больше благотворительных инициатив. Поэтому следите за нашей страницей в фейсбуке.
Впереди еще больше благотворительных розыгрышей / Фото Анны Денисенко для 24 канала
Хотя розыгрыш и закончился, вы все еще можете сделать доброе дело и отправить деньги на помощь больным деткам. Средства пойдут на обустройство игровой комнаты, ведь некоторые молодые пациенты живут в больнице годами и проводят там все свое детство. Поэтому для них хотят создать игровое пространство, чтобы хоть как-то отвлечь от больничных палат.
Реквизиты для перечисления денег
Карта "Приватбанка" фонда 5169 3305 2176 1400 – только для пользователей Приват24.
- БФ С АНГЕЛОМ НА ПЛЕЧЕ БФ Номер счета UA173052990000026009001002960
- АО КБ "ПРИВАТБАНК" ЕГРПОУ / ИНН 41411833
- Назначение платежа: "Благотворительность24, игровая комната"
- Помощь через MONOBANK: – раздел Другие платежи, Благотворительность – БФ С ангелом на плече.