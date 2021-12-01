Полученные деньги направим на обустройство игровой комнаты в отделении гематологии в Западноукраинском специализированном медицинском центре. Дело в том, что некоторые дети живут там годами. Поэтому для них хотят создать игровое пространство, чтобы они хоть как-то отвлекались от своих больничных палат.

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Недавно в комнате сделали ремонт, но она до сих пор пуста. Для онкобольных детей планируют закупить игрушки, мебель, наборы для творчества и тому подобное.

Как приобщиться

Розыгрыш продлится с 1 по 14 декабря. Приобщиться может каждый, отказавшись от чашки кофе и выделив минутку своего времени.

Нужно поставить лайк на наше сообщение в фейсбуке. Отправить любую сумму на номер указанной карты. Оставить любой комментарий под постом.

Победителя будем выбирать рандомно среди благотворителей.

Реквизиты

Карта Приватбанка фонда 5169 3305 2176 1400 – только для пользователей Приват24.

БФ С АНГЕЛОМ НА ПЛЕЧЕ БФ Номер счета UA173052990000026009001002960

АО КБ "ПРИВАТБАНК" ЕГРПОУ / ИНН 41411833

Назначение платежа: "Благотворительность24, игровая комната"

Помощь через MONOBANK: – раздел другие платежи, благотворительность – БФ С ангелом на плече.

Какие призы получат благотворители

Победителей будет аж трое. Они смогут получить футболку с автографами известных украинских спортсменов, талисман с Олимпийский игр в Токио и шарф сборной Украины.



Благотворительный розыгрыш футболки / Фото 24 канала

Кто поставил автографы на футболке:

Жан Беленюк – олимпийский чемпион по греко-римской борьбе,

Станислав Горуна – бронзовый призер Олимпиады-2020 по карате,

Наталья Добрынская – олимпийская чемпионка-2008 по семиборью,

Ольга Саладуха – бронзовый призер Олимпиады-2012 по тройному прыжку,

Валерий Андрейцев – серебряный призер Олимпиады-2012 по борьбе,

Елена Старикова – серебряный призер Олимпиады-2020 по велотреку,

Оксана Ливач – чемпионка Европы, призер ЧМ, участница Олимпиады в Токио,

Сергей Журба – один из лучших футзалистов Украины, игрок сборной Украины,

Наталья Морквич – серебряный призер Паралимпиады-2020 по фехтованию,

Максим Крипак – многократный призер Паралимпийских игр, лучший мультимедалист Паралимпиады-2020, плавание,

Елена Юрковская – многократная чемпионка Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам,

Валерий Сушкевич – президент национального паралимпийского комитета Украины,

Ириша Блохина – тренер национальной олимпийской команды по художественной гимнастике,

Андрей Демчук – паралимпийский чемпион в Рио-2016 по фехтованию,

Елена Овчинникова – самая титулованная борчиха по смешанным боевым искусствам, 14-кратная чемпионка мира по тайскому боксу,

Мария Стадник – 4-кратный призер Олимпиады по вольной борьбе,

Екатерина Кривая – призер чемпионата мира и Европы, многократный призер престижных соревнований по каратэ,

Георгий Зантарая (первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины),

Олег Шайтанов (главный тренер женской сборной Украины по футзалу),

Константин Власенко (тренер женской сборной Украины по футзалу),

Женская сборная Украины по футзалу: Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Юлия Форсюк, Ксения Гриценко, Алена Кирильчук, Снежана Воловенко.

Призы для победителей / Фото 24 канала: