Полученные деньги направим на обустройство игровой комнаты в отделении гематологии в Западноукраинском специализированном медицинском центре. Дело в том, что некоторые дети живут там годами. Поэтому для них хотят создать игровое пространство, чтобы они хоть как-то отвлекались от своих больничных палат.
Читайте также Во Львове открыли новую детскую кардиохирургию: все благодаря благотворителям
Недавно в комнате сделали ремонт, но она до сих пор пуста. Для онкобольных детей планируют закупить игрушки, мебель, наборы для творчества и тому подобное.
Как приобщиться
Розыгрыш продлится с 1 по 14 декабря. Приобщиться может каждый, отказавшись от чашки кофе и выделив минутку своего времени.
- Нужно поставить лайк на наше сообщение в фейсбуке.
- Отправить любую сумму на номер указанной карты.
- Оставить любой комментарий под постом.
Победителя будем выбирать рандомно среди благотворителей.
Реквизиты
Карта Приватбанка фонда 5169 3305 2176 1400 – только для пользователей Приват24.
- БФ С АНГЕЛОМ НА ПЛЕЧЕ БФ Номер счета UA173052990000026009001002960
- АО КБ "ПРИВАТБАНК" ЕГРПОУ / ИНН 41411833
- Назначение платежа: "Благотворительность24, игровая комната"
- Помощь через MONOBANK: – раздел другие платежи, благотворительность – БФ С ангелом на плече.
Какие призы получат благотворители
Победителей будет аж трое. Они смогут получить футболку с автографами известных украинских спортсменов, талисман с Олимпийский игр в Токио и шарф сборной Украины.
Благотворительный розыгрыш футболки / Фото 24 канала
Кто поставил автографы на футболке:
- Жан Беленюк – олимпийский чемпион по греко-римской борьбе,
- Станислав Горуна – бронзовый призер Олимпиады-2020 по карате,
- Наталья Добрынская – олимпийская чемпионка-2008 по семиборью,
- Ольга Саладуха – бронзовый призер Олимпиады-2012 по тройному прыжку,
- Валерий Андрейцев – серебряный призер Олимпиады-2012 по борьбе,
- Елена Старикова – серебряный призер Олимпиады-2020 по велотреку,
- Оксана Ливач – чемпионка Европы, призер ЧМ, участница Олимпиады в Токио,
- Сергей Журба – один из лучших футзалистов Украины, игрок сборной Украины,
- Наталья Морквич – серебряный призер Паралимпиады-2020 по фехтованию,
- Максим Крипак – многократный призер Паралимпийских игр, лучший мультимедалист Паралимпиады-2020, плавание,
- Елена Юрковская – многократная чемпионка Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам,
- Валерий Сушкевич – президент национального паралимпийского комитета Украины,
- Ириша Блохина – тренер национальной олимпийской команды по художественной гимнастике,
- Андрей Демчук – паралимпийский чемпион в Рио-2016 по фехтованию,
- Елена Овчинникова – самая титулованная борчиха по смешанным боевым искусствам, 14-кратная чемпионка мира по тайскому боксу,
- Мария Стадник – 4-кратный призер Олимпиады по вольной борьбе,
- Екатерина Кривая – призер чемпионата мира и Европы, многократный призер престижных соревнований по каратэ,
- Георгий Зантарая (первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины),
- Олег Шайтанов (главный тренер женской сборной Украины по футзалу),
- Константин Власенко (тренер женской сборной Украины по футзалу),
- Женская сборная Украины по футзалу: Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Юлия Форсюк, Ксения Гриценко, Алена Кирильчук, Снежана Воловенко.
Призы для победителей / Фото 24 канала: