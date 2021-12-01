Так, вилучені гроші спрямуємо на облаштування ігрової кімнати у відділенні гематології в Західноукраїнському спеціалізованому медичному центрі. Річ у тім, що деякі діти живуть там роками. Тому для них хочуть створити ігровий простір, аби ті хоч якось відволікались від своїх лікарняних палат.
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Нещодавно в кімнаті зробили ремонт, але вона досі порожня. Для онкохворих діток планують закупити іграшки, меблі, набори для творчості тощо.
Як долучитись
Розіграш триватиме з 1 по 14 грудня. Долучитись може кожен, відмовившись від горнятка кави та виділивши хвилинку свого часу.
- Потрібно поставити лайк на наш допис у фейсбуці.
- Надіслати будь-яку суму на номер зазначеної картки.
- Залишити будь-який коментар під постом.
Переможця обиратимемо рандомно серед благодійників.
Реквізити
Картка Приватбанку фонду 5169 3305 2176 1400 – лише для користувачів Приват24.
- БФ ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ БФ Номер рахунку UA173052990000026009001002960
- АТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЄДРПОУ/ІПН 41411833
- Призначення платежу: "Благодійність24, ігрова кімната"
- Допомога через MONOBANK : - розділ Інші платежі, Благодійність – БФ Із янголом на плечі.
Які призи отримають благодійники
Переможців буде аж троє. Вони зможуть отримати футболку із автографами відомих українських спортсменів, талісман з Олімпійський ігор у Токіо та шарф збірної України.
Благодійний розіграш футболки / Фото 24 каналу
Хто поставив автографи на футболці:
- Жан Беленюк – олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби,
- Станіслав Горуна – бронзовий призер Олімпіади-2020 з карате,
- Наталія Добринська – олімпійська чемпіонка-2008 з семиборства,
- Ольга Саладуха – бронзова призерка Олімпіади-2012 з потрійного стрибка,
- Валерій Андрійцев – срібний призер Олімпіади-2012 з боротьби,
- Олена Старікова – срібна призерка Олімпіади-2020 з велотреку,
- Оксана Лівач – чемпіонка Європи, призерка ЧС, учасниця Олімпіади у Токіо,
- Сергій Журба – один із найкращих футзалістів України, гравець збірної України,
- Наталія Морквич – срібна призерка Паралімпіади-2020 з фехтування,
- Максим Крипак – багаторазовий призер Паралімпійських ігор, найкращий мультимедаліст Паралімпіади-2020, плавання,
- Олена Юрковська – багаторазова чемпіонка Паралімпійських ігор з біатлону та лижних перегонів,
- Валерій Сушкевич – президент національного паралімпійського комітету України,
- Іріша Блохіна – тренерка національної олімпійської команди з художньої гімнастики,
- Андрій Демчук – паралімпійський чемпіон у Ріо-2016 з фехтування,
- Олена Овчиннікова – найтитулованіша бійчиня зі змішаних бойових мистецтв, багаторазова чемпіонка світу з тайського боксу,
- Марія Стаднік – 4-разова призерка Олімпіади з вільної боротьби,
- Катерина Крива – призерка чемпіонату світу та Європи, багаторазова призерка престижних змагань з карате,
- Георгій Зантарая (перший чемпіон світу з дзюдо в історії України),
- Олег Шайтанов (головний тренер жіночої збірної України з футзалу),
- Костянтин Власенко (тренер жіночої збірної України з футзалу),
- Жіноча збірна України з футзалу: Анастасія Кліпаченко, Ірина Дубицька, Юлія Форсюк, Ксенія Гриценко, Альона Кирильчук, Сніжана Воловенко.
Призи для переможців / Фото 24 каналу: