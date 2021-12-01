Так, вилучені гроші спрямуємо на облаштування ігрової кімнати у відділенні гематології в Західноукраїнському спеціалізованому медичному центрі. Річ у тім, що деякі діти живуть там роками. Тому для них хочуть створити ігровий простір, аби ті хоч якось відволікались від своїх лікарняних палат.

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Нещодавно в кімнаті зробили ремонт, але вона досі порожня. Для онкохворих діток планують закупити іграшки, меблі, набори для творчості тощо.

Як долучитись

Розіграш триватиме з 1 по 14 грудня. Долучитись може кожен, відмовившись від горнятка кави та виділивши хвилинку свого часу.

Потрібно поставити лайк на наш допис у фейсбуці. Надіслати будь-яку суму на номер зазначеної картки. Залишити будь-який коментар під постом.

Переможця обиратимемо рандомно серед благодійників.

Реквізити

Картка Приватбанку фонду 5169 3305 2176 1400 – лише для користувачів Приват24.

БФ ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ БФ Номер рахунку UA173052990000026009001002960

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЄДРПОУ/ІПН 41411833

Призначення платежу: "Благодійність24, ігрова кімната"

Допомога через MONOBANK : - розділ Інші платежі, Благодійність – БФ Із янголом на плечі.

Які призи отримають благодійники

Переможців буде аж троє. Вони зможуть отримати футболку із автографами відомих українських спортсменів, талісман з Олімпійський ігор у Токіо та шарф збірної України.



Благодійний розіграш футболки / Фото 24 каналу

Хто поставив автографи на футболці:

Жан Беленюк – олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби,

Станіслав Горуна – бронзовий призер Олімпіади-2020 з карате,

Наталія Добринська – олімпійська чемпіонка-2008 з семиборства,

Ольга Саладуха – бронзова призерка Олімпіади-2012 з потрійного стрибка,

Валерій Андрійцев – срібний призер Олімпіади-2012 з боротьби,

Олена Старікова – срібна призерка Олімпіади-2020 з велотреку,

Оксана Лівач – чемпіонка Європи, призерка ЧС, учасниця Олімпіади у Токіо,

Сергій Журба – один із найкращих футзалістів України, гравець збірної України,

Наталія Морквич – срібна призерка Паралімпіади-2020 з фехтування,

Максим Крипак – багаторазовий призер Паралімпійських ігор, найкращий мультимедаліст Паралімпіади-2020, плавання,

Олена Юрковська – багаторазова чемпіонка Паралімпійських ігор з біатлону та лижних перегонів,

Валерій Сушкевич – президент національного паралімпійського комітету України,

Іріша Блохіна – тренерка національної олімпійської команди з художньої гімнастики,

Андрій Демчук – паралімпійський чемпіон у Ріо-2016 з фехтування,

Олена Овчиннікова – найтитулованіша бійчиня зі змішаних бойових мистецтв, багаторазова чемпіонка світу з тайського боксу,

Марія Стаднік – 4-разова призерка Олімпіади з вільної боротьби,

Катерина Крива – призерка чемпіонату світу та Європи, багаторазова призерка престижних змагань з карате,

Георгій Зантарая (перший чемпіон світу з дзюдо в історії України),

Олег Шайтанов (головний тренер жіночої збірної України з футзалу),

Костянтин Власенко (тренер жіночої збірної України з футзалу),

Жіноча збірна України з футзалу: Анастасія Кліпаченко, Ірина Дубицька, Юлія Форсюк, Ксенія Гриценко, Альона Кирильчук, Сніжана Воловенко.

Призи для переможців / Фото 24 каналу: