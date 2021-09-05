Вызволяли из рабства: на Запорожье нашли мужчину, пропавшего полтора месяца назад

В Запорожской области полтора месяца искали жителя Тернопольщины. Мужчина приехал на работу в Кирилловку и исчез.

Так, 35-летний Виталий Харчук исчез по дороге в Мелитополь 16 июля. Тревогу забила сестра мужа.

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На помощь правоохранителям подключились волонтеры. Однако Харчука не удалось найти в Мелитополе и окрестностях.

Мужчина попал в рабство

Выяснили, что мужчина попал в рабство. Его вывезли в село Херсонской области и вместе с другими людьми заставляли работать бесплатно.

К счастью, Харчук смог попросить у кого-то из селян телефон и дозвонился родным.

СМИ утверждают якобы родственники мужчины не стали обращаться в полицию, а поехали на Херсонщину, где за денежное вознаграждение забрали Виталия домой.

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