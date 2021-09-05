Визволяли з рабства: на Запоріжжі знайшли чоловіка, що зник півтора місяці тому

У Запорізькій області півтора місяці шукали жителя Тернопільщини. Чоловік приїхав на роботу в Кирилівку та зник.

Так, 35-річний Віталій Харчук зник по дорозі до Мелітополя 16 липня. На сполох забила сестра чоловіка.

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На допомогу правоохоронцям підключились волонтери. Однак Харчука не вдалось знайти в Мелітополі та околицях.

Чоловік потрапив у рабство

З'ясували, що чоловік потрапив у рабство. Його вивезли в село Херсонської області та разом з іншими людьми змушували працювати безкоштовно.

На щастя, Харчук зміг попросити у когось із селян телефон і додзвонився рідним.

ЗМІ стверджують, мовляв, родичі чоловіка не стали звертатися в поліцію, а поїхали на Херсонщину, де за грошову винагороду забрали Віталія додому.

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