Зараз слідчі встановлюють імена інших учасників злочину, які допомагали підозрюваному.

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Обвинувачений обіцяв дівчатам 50 доларів за годину

У липні 2021 року чоловік завербував мешканок Маріуполя. Він обіцяв дівчатам хорошу та вигідну роботу та стабільний високий заробіток. За годину вони б мали отримувати 50 доларів США.

Після того, як дівчата погодилися, громадянин Вірменії оплатив їм оформлення всіх необхідних для виїзду в Грецію документів. Таким чином жертви стали боржницями злочинця і ці гроші вони були зобов'язані відпрацювати закордоном.

Однак у Греції на них би чекало сексуальне рабство. Зловмисника затримали у Києві, коли він супроводжував дівчат до автобуса, який би мав їх відвезти до "місця роботи".

Що загрожує чоловіку

За торгівлю людьми громадянину Вірменії загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

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