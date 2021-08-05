Сейчас следователи устанавливают имена других участников преступления, которые помогали подозреваемому.

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Обвиняемый обещал девушкам 50 долларов в час

В июле 2021 года мужчина завербовал жительниц Мариуполя. Он обещал девушкам хорошую и выгодную работу и стабильный высокий заработок. За час они должны были получать 50 долларов США.

После того, как девушки согласились, гражданин Армении оплатил им оформление всех необходимых для выезда в Грецию документов. Таким образом жертвы стали должницами преступника и эти деньги они обязаны были отработать за рубежом.

Однако в Греции на них бы ждало сексуальное рабство. Злоумышленника задержали в Киеве, когда он сопровождал девушек в автобус, который должен был их отвезти к "месту работы".

Что грозит мужчине

За торговлю людьми гражданину Армении грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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