Інцидент трапився поблизу відпочинкової бази "Посейдон". Коли дитина далеко відплила далеко від берега, батьки бігли майже кілометр, поки не побачили рятувальників.
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Як рятували хлопчика
Батьки дитини звернулися по допомогу до осіб, які здають напрокат водні мотоцикли. Вони також працюють рятувальниками на пляжі, тож забрали дитину з води й доправили її на сушу.
Хлопчик перебував приблизно за 700 метрів від берега. Медична допомога після інциденту йому не знадобилася.
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