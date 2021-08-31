Інцидент трапився поблизу відпочинкової бази "Посейдон". Коли дитина далеко відплила далеко від берега, батьки бігли майже кілометр, поки не побачили рятувальників.

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Як рятували хлопчика

Батьки дитини звернулися по допомогу до осіб, які здають напрокат водні мотоцикли. Вони також працюють рятувальниками на пляжі, тож забрали дитину з води й доправили її на сушу.

Хлопчик перебував приблизно за 700 метрів від берега. Медична допомога після інциденту йому не знадобилася.

Зверніть увагу! За даними ДСНС, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є купання у необладнаних для цього місцях, самостійне відвідування водойм дітьми та купання у нетверезому стані.

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Правила поведінки на воді / Інфографіка 24 каналу