Інцидент стався на Арабатській стрілці, поблизу села Генгірка. Про те, що трапилось з її вихованцями, повідомила вожата дитячого табору.

Актуально Приїхали на відпочинок зі Львова: деталі трагічної загибелі дитини поблизу Лазурного

Дітей рятували під час шторму та зливи

Операцію з порятунку розпочали миттєво, проте роботу значно ускладнювала негода. У морі вирував шторм, падав сильний дощ. Пори вітру сягали 10 -15 метрів на секунду.

Здоров'ю дітей нічого не загрожує

Водні поліцейські пересувались на службовому катері і їм вдалось наздогнати катамаран. Дітей пересадили та одягнули на них рятувальні жилети, катамаран взяли на буксир.

Зверніть увагу! Правоохоронці повідомили, що життю та здоров'ю неповнолітніх нічого не загрожує. Проте питання у поліції є до вожатої. Щодо неї склали адмінпротокол за невиконання обов'язків щодо виховання дітей.

Дивіться відео, як рятували дітей у морі:

Біля Лазурного матрац з батьком та сином віднесло у море

Зазначимо, що напередодні трагедія сталась неподалік Лазурного. Відпочивальники зі Львова – батько та син плавали на матраці, коли потужний вітер відніс плавзасіб у море. На сполох забила дружина. Тіло 8-річного хлопчика знайшли, а от його батька досі шукають.