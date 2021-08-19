Поліцейські вже знайшли тіло 8-річного хлопчика біля берега у воді. Його 41-річного батька продовжують шукати.
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Що відомо про зникнення
Інцидент трапився на острові Джагарлич Скадовського району приблизно о 12:30. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, відпочивальники приїхали зі Львова.
Для пошуку тіл залучили 4 працівників водолазного аварійно-рятувального загону. Загалом до цього долучилися:
- 25 осіб;
- 6 одиниць техніки (5 плавзасобів).
Як поводитися на воді / Інфографіка 24 каналу