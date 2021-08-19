Полицейские уже нашли тело 8-летнего мальчика возле берега в воде. Его 41-летнего отца продолжают искать.

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Что известно об исчезновении

Инцидент случился на острове Джагарлич Скадовского района примерно в 12:30. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, отдыхающие приехали из Львова.

Для поиска тел привлекли 4 работников водолазного аварийно-спасательного отряда. В целом к поискам присоединились:

25 человек;

6 единиц техники (5 плавсредств).

Обратите внимание! В Украине продолжает расти статистика смертей на воде. В ГСЧС сообщают, что с начала 2021 года на водоемах погибли более 900 человек (400 из них – в июле). Среди жертв в июле было более 40 детей. Спасатели отмечают, что люди игнорируют элементарные правила поведения на воде.



Как вести себя на воде / Инфографика 24 канала