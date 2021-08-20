Инцидент произошел на Арабатской стрелке, вблизи села Генгирка. О том, что случилось с ее воспитанниками, сообщила вожатая детского лагеря.

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Детей спасали во время шторма и ливня

Операцию по спасению начали мгновенно, однако работу значительно осложняла непогода. В море бушевал шторм, шел сильный дождь. Иногда ветер достигал 10 – 15 метров в секунду.

Здоровью детей ничего не угрожает

Водные полицейские передвигались на служебном катере и им удалось догнать катамаран. Детей пересадили и надели на них спасательные жилеты, катамаран взяли на буксир.

Обратите внимание! Правоохранители сообщили, что жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. Однако вопросы в полиции есть к вожатой. В отношении нее составили админпротокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Смотрите видео, как спасали детей в море:

Возле Лазурного матрас с отцом и сыном унесло в море

Отметим, что накануне трагедия произошла неподалеку Лазурного. Отдыхающие со Львова – отец и сын плавали на матрасе, когда сильный ветер отнес плавсредство в море. Тревогу забила жена. Тело 8-летнего мальчика нашли, а вот его отца до сих пор ищут.