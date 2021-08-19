Спасатели нашли 8-летнего мальчика уже без признаков жизни. Папу мальчика до сих пор ищут.

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Что известно о семье

Отец с сыном приехали на отдых из Львова. 19 августа они вдвоем пошли купаться на матрасе и исчезли. Тревогу забила жена. Именно она и вызвала полицию. Первым на поиски приехал водный патруль.

Мальчика нашли мертвым

В 15:30 спасатели нашли 8-летнего мальчика, вытащили его на берег и пытались откачать. Но было поздно. Он утонул. По последним данным, поиски отца еще продолжаются. Водолазы обследуют дно.

На месте происшествия работали 6 единиц техники, 4 водолаза и всего 25 человек.

Обратите внимание! В этот день на море утром поднялся ветер. Поэтому, матрас могло отнести далеко от берега.

Печальная статистика смертей на воде

Как сообщили в ГСЧС, статистика утоплений в Украине продолжает расти. Так, с начала 2021 года на водоемах погибли более 900 человек, из них 400 только в июле.

Среди утонувших в июле было более 40 детей. Несмотря на постоянные предостережения спасателей, люди игнорируют самые элементарные правила поведения на воде.



Правила поведения на воде / Инфографика 24 канала