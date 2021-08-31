Инцидент произошел вблизи базы отдыха "Посейдон". Когда ребенок далеко отплыл далеко от берега, родители бежали почти километр, пока не увидели спасателей.
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Как спасали мальчика
Родители ребенка обратились за помощью к лицам, сдающим напрокат водные мотоциклы. Они также работают спасателями на пляже, поэтому забрали ребенка из воды и доставили его на сушу.
Мальчик находился примерно в 700 метрах от берега. Медицинская помощь после инцидента ему не понадобилась.
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