Удар по Харькову: учреждение медицины, возле которого был прилет, функционирует

Российская армия поздно вечером 20 сентября нанесла авиаудары по Харькову, в результате чего были прилеты и пострадали люди. Один из обстрелов пришелся вблизи медицинского учреждения в городе.

Сейчас это медучреждение после российского удара в Харькове функционирует. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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В каком состоянии заведение медицине, рядом с которым был прилет

Синегубов отметил, что медицинское учреждение в Харькове, недалеко от которого был прилет, продолжает работать в обычном режиме. Пострадавших среди пациентов нет.

Значительных повреждений помещений также не зафиксировано, в одном из корпусов повреждено остекление окон,

– написал глава Харьковской ОГА.

До этого городской голова Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале писал, что удар по центральному району Харькова произошел возле медицинского учреждения. Впоследствии мэр уточнил, что по Харькову всего было три удара – два по Шевченковскому району, один по Киевскому.

По состоянию на 23:50 известно о по меньшей мере 7 пострадавших в Харькове после обстрела. В то же время количество травмированных людей еще может увеличиться. Среди пострадавших есть также и дети.