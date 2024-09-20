Удар по Харкову: заклад медицини, біля якого був приліт, функціонує

Російська армія пізно ввечері 20 вересня завдала авіаударів по Харкову, внаслідок чого були прильоти та постраждали люди. Один з обстрілів прийшовся поблизу медичного закладу в місті.

Наразі цей медзаклад після російського удару у Харкові функціонує. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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У якому стані заклад медицині, поруч з яким був приліт

Синєгубов зазначив, що медичний заклад у Харкові, недалеко від якого був приліт, продовжує працювати у звичайному режимі. Постраждалих серед пацієнтів немає.

Значних пошкоджень приміщень також не зафіксовано, в одному з корпусів пошкоджене скління вікон,

– написав очільник Харківської ОВА.

До цього міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі писав, що удар по центральному району Харкова стався біля медичного закладу. Згодом мер уточнив, що по Харкову всього було три удари – два по Шевченківському району, один по Київському.

Що ще розповів Терехов про влучання у Харкові

Згодом у коментарі місцевим ЗМІ Ігор Терехов наголосив, що у Харкові постраждала автівка, контактна мережа міста, рейки, по яких ходять трамваї, вибиті вікна тощо. Водночас чому саме росіяни вирішили влучити в цю частину міста, він не сказав.

Я не можу сказати вам, чому сюди цілиться наш ворог, але це центральна частина міста Харкова, поруч лікарня, де перебувають цивільні люди. Тому, знаєте, не можу сказати, але те, що сьогодні, крім цього, ще було одне влучання по промислових об'єктах, а зараз є влучання, де постраждав приватний сектор, тому – це тероризм, справжній тероризм, – пояснив мер Харкова.

Станом на 23:50 відомо про щонайменше 7 постраждалих у Харкові після обстрілу. Водночас кількість травмованих людей ще може збільшитися. Серед потерпілих є також і діти.