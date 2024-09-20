Наразі уточнюється інформація щодо постраждалих та руйнувань. Про це у своєму телеграм-каналі написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Які наслідки удару по Харкову

Удар по центральному району Харкова, біля медичного закладу. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється,

– написав Терехов.

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що до місця удару вже вирушили усі екстрені служби.

На жаль, за вже об 23:02 Терехов повідомив, що внаслідок удару є постраждалі.

"За уточненою інформацією по Харкову було три удари – два по Шевченківському району, один по Київському. Маємо попередню інформацію, що є постраждалі", – повідомив міський голова.

Згодом Синєгубов розповів, що росіяни вдарили по проїжджій частині в центрі Харкова, горить автомобіль. Внаслідок атаки пошкодження кіоски, скління будівель лікарні та готель.

Також наразі відомо про одного постраждалого.

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Зауважимо, що це не перший удар по Харкову 20 вересня. Декількома годинами раніше росіяни вже скидали КАБи на місто, тоді влучання зафіксували у Слобідському та Основ'янському районах. Внаслідок атаки постраждали 3 людини.