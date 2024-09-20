Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Згодом інформацію про вибухи у Харкові підтвердила й місцева влада, передає 24 Канал.

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О 16:43 Повітряні сили попередили, що тактична авіація ворога здійснює пуски керованих авіабомб у Донецькій та Харківській областях. За хвилину Повітряні сили закликали харків'ян негайно пройти в укриття.

Близько о 16:47 у Харкові чули потужний вибух. За мить пролунав другий вибух.

Спочатку про вибухи повідомили кореспонденти Суспільного, але за хвилину голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів.

Мер Харкова Ігор Терехов закликав харків'ян залишатися у безпечних місцях.

У Харкові чутно звуки вибухів! Будьте обережні!

– мовиться у його дописі.

Згодом Терехов додав, що станом на 17:00 відомо про 2 удари керованими авіабомбами по Харкову. Синєгубов додав, що на місця влучання виїхали усі відповідні служби.

За попередніми даними, влучання зафіксували у Слобідському та Основ'янському районах.

У Харкові є постраждалі

Унаслідок ударів по Харкову є постраждалі. Станом на 17:14 відомо про 2 поранених в Основ'янському районі.

На жаль, кількість постраждалих продовжує зростати й станом на 17:18 відомо вже про 3 постраждалих.