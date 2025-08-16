Взрывы прогремели в Павлограде
- Вечером 16 августа в Павлограде Днепропетровской области были слышны взрывы.
- Воздушные силы предупредили о возможном применении баллистического вооружения.
В Павлограде Днепропетровской области слышны звуки взрывов. В Воздушных силах сообщали о движении скоростной цели с востока на Днепропетровщину.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Смотрите также В Сумах был слышен звук взрыва: россияне могли применить БПЛА
Что известно о взрыве в Днепропетровской области?
Воздушную тревогу по всей Днепропетровской области объявили в 22:12. Несколько раньше, в 21:50, угроза появилась в Синельниковском районе из-за угрозы атаки БПЛА.
В 22:13 Воздушные силы предупредили о возможности применения баллистического вооружения с востока.
Мониторинговые каналы уточняли, что угроза баллистики – из Миллерово.
Скоростная цель с востока на Днепропетровщину!
– уже писали там за 3 минуты.
Мониторы предупреждали о движении ракеты на Синельниково, а затем на Павлоград, где она и исчезла.
Вскоре в Общественном подтвердили взрывы в Павлограде.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак – читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
Пока местные власти не сообщали о возможных последствиях атаки.