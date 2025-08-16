Взрывы прогремели в Павлограде

В Павлограде Днепропетровской области слышны звуки взрывов. В Воздушных силах сообщали о движении скоростной цели с востока на Днепропетровщину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно о взрыве в Днепропетровской области?

Воздушную тревогу по всей Днепропетровской области объявили в 22:12. Несколько раньше, в 21:50, угроза появилась в Синельниковском районе из-за угрозы атаки БПЛА.

В 22:13 Воздушные силы предупредили о возможности применения баллистического вооружения с востока.

Мониторинговые каналы уточняли, что угроза баллистики – из Миллерово.

Скоростная цель с востока на Днепропетровщину!

– уже писали там за 3 минуты.

Мониторы предупреждали о движении ракеты на Синельниково, а затем на Павлоград, где она и исчезла.

Вскоре в Общественном подтвердили взрывы в Павлограде.

Пока местные власти не сообщали о возможных последствиях атаки.