СБУ провела сотни спецопераций в глубоком тылу России, поражая стратегические объекты и лишая врага ощущения безопасности. Василий Малюк заявил, что удары уже меняют ход войны и демонстрируют уязвимость России.

Об этом в интервью рассказал Председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк телеканалу "Мы-Украина", передает 24 Канал.

Украинские дроны бьют по военным целям России

Василий Малюк заявил, что украинские дальнобойные дроны уже более 200 раз успешно поразили цели в глубоком тылу России. Речь идет об ударах по военно-промышленному комплексу, логистике, командных пунктах, а также по объектам, обеспечивающих армию страны-агрессора ресурсами.

По словам Малюка, только в июле убытки России от таких атак превысили 250 миллионов долларов, а уровень недоверия к власти в России вырос на 6%. Он подчеркнул, что эта работа стала возможной благодаря слаженным действиям СБУ, Сил беспилотных систем, ГУР, ССО, пограничников и других подразделений.

Отдельно Малюк вспомнил успешную операцию в Торопце, где было уничтожено половину всех запасов 120-й мины в России – 80 тысяч из 160 тысяч тонн боеприпасов. Для этого использовали 120 дронов СБУ и еще 20 – от других Сил обороны.

Руководитель СБУ также рассказал, что украинские дроны, стоимостью около 3 тысяч долларов, могут лететь на более 700 километров и доставлять 5-килограммовый заряд. Такие атаки заставляют Россию останавливать гражданское авиадвижение в рамках так называемого "Плана Килим", хотя удары наносятся исключительно по военным целям.