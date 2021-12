За 10 лет я понял цену каждого отзыва, – интервью с украинским рэпером Ромой Майком

Рома Майк – рэп-музыкант из Нововолынска, который длительное время посвящал себя локальной рэперской тусовке. Впервые громко о себе заявил в составе группы "5Ешелон", выпустив вместе с единомышленниками альбом "Мішок з хіп-хопом" в 2012 году.

С тех пор и вплоть до последнего времени, успел наделать много шума на просторах интернета. Принимал участие в известном украинском онлайновом батл-рэп-проекте под названием "ПідБіт", активно работал над музыкой, как сольно, так и в команде "5Ешелон" (ныне – "Ешелон"). О работе над музыкой с любовью, наиболее значимом моменте в жизни, эволюции украинского рэпа на протяжении последнего десятилетия, пути селфмейда Рома Майк рассказал в эксклюзивном интервью для сайта 24 канала.

Сейчас Рома Майк живет в Киеве, где продолжает заниматься музыкой, как сольный артист, и одновременно вместе со своим другом Вохой, вкладывает силы в совместный лонгплей. Сам Рома недавно выпустил свой первый сольный альбом "Рома Майк".

Первый сольный альбом / Фото предоставлено сайту 24 канала

О самых важных моментах в жизни и оценке творчества

Чувствуешь ли ты, что за 10 лет, которые ты отдал украинскому рэпу, люди наконец начали по достоинству оценивать твое творчество?

Да, чувствую, что люди вполне сознательно приходят к моей музыке. Они учатся оценивать и понимать. Рядом с ними учусь и сам я, потому что чем лучше оценивают – тем лучше буду завтра. За 10 лет я понял цену каждого отзыва. Это сделало меня более отзывчивым в отношении других. Но не бывает праздника и без хейта. На него реагирую максимально нейтрально и безэмоционально.

Чего тебе стоило дойти до того "чекпойнта", на котором находишься сейчас? Расскажи о самых значимых моментах в жизни, которые привели тебе туда, где ты сегодня.

Постоянно задаю сам себе вопрос о количестве усилий и результате. Уже несколько лет вместе с семьей (речь о жене Ромы Юле и их собаке Люцие – 24 канал) в процессе воплощения идей. Делаем все с любовью, часто при этом перегорая. Затем включаемся снова и обратно к работе. Строю себя, как личность, поэтому весь жизненный ресурс уходит в музыку.

Самым значительным для меня является момент, когда я взял свою жену за руку. С тех пор все и закрутилось. Почувствовал вкус жизни, переехал в Киев из своей провинции на Волыни. Привез с собой дурные привычки, от которых впоследствии успешно избавился. Бросил пить, курить, а когда действительно почувствовал перемены, тогда уже вошел в азарт этих трансформаций. Также я благодарен людям, которые поддерживали меня в это бурное время. Друзья помогли понять, как вылезти из нищеты.

Как изменился украиноязычный рэп за время, которое прошло с момента записи твоего первого трека до сегодня?

Первый трек, который я записал – рэп, был на форумах. Далее мой рэп пережил этап становления на улицах, когда появилась потребность показать собственный стиль. Мы тогда включали магнитофоны и делали уличные сайферы (групповое живое выступление рэперов в "полевых условиях" – 24 канал). Немного погодя появились первые тематические паблики ВК.

По словам рэпера, со временем творчество стало интереснее и выразительнее / Фото предоставлено сайту 24 канала

Самым крупным из таких был паблик самого известного украинского онлайн рэп-батла "ПідБіт". В одном из сезонов этого рэперского соревнования я смог дойти до финала. С тех пор украинский рэп прибавил в качестве. Независимые артисты начали снимать свои первые клипы, появились ответвления жанра. Но в целом, к сожалению, отечественное сообщество рэп-исполнителей до сих пор остается разрозненным.

В нашей стране глубоко укоренилась традиция разделения рэпа по языковому признаку, по принадлежности к какому-то конкретному творческому объединению. Параллельно с этим мой рэп стал со временем более выразительным и интересным. Я многое пропустил сквозь себя. Менялся до тех пор, пока моя музыка не стала точным отражением меня самого.

О рэпе в Украине и в Штатах

Тебе нравится, как развивается отечественная рэп-сцена?

Мне нравится, что люди не ждут развития рэп-сцены, а развиваются сами взамен. Рэп-сцена – это условное определение, потому что на самом деле ее в Украине не существует. Я развиваюсь исключительно за свой счет. Снимаю клипы за свои кровные. Почва для высадки материала сухая, как никогда. Есть только ручные паблики и начинающие СМИ. Мы все селфмейды.

Наш труд перерастает в нечто большее лишь благодаря нашему же тяжелому труду на благо культуры. Нам необходимо делать свое и дальше. Радуюсь, что рэп уже не в устаревшем формате. Он разнообразен и современен. У меня часто в плейлисте звучат украинские рэп-треки. Появился украинский инди-продукт, хайперпоп, трэп-кор. Музыка диджитализировалась, что помогло украинским артистам перейти на стриминговые музыкальные платформы.

Есть очень много исполнителей, которые имеют более тысячи слушателей за месяц. Это не может не радовать.

Когда украиноязычный рэп станет индустрией, как в Штатах? Что для этого нужно?

Когда львиная доля медиапространства будет посвящена рэп-музыке. Лично я не считаю, что нам надо, как в Штатах. Мы идем другим путем и у нас другая ситуация в стране. В США очень много бесталанной музыки, которая подается как что-то новое. Рэп сейчас там, как фастфуд, а тамошние слушатели имеют завышенные ожидания, которые трудно оправдать. Это мое субъективное мнение.

А у нас война, информация витает в воздухе будто что-то холодное и пресное. Пропаганда российского контента, российская музыка в украинских чартах. Когда люди будут больше любить украинское, тогда уже будет намек на индустрию.

Рэпер признался, что силы идти дальше дает жена и собака / Фото предоставлено сайту 24 канала

О первом сольном альбоме и вдохновении

Песня "Вуличний музикант" из сольного альбома, об искренности твоей музыки, а следовательно и о вызванной этой искренностью неприбыльности или о желании оставаться настоящим в этом мире "квадратных хитов"?

Оба варианта являются правильными. Моя музыка универсальна. Она как каркас, скелет. Каждый слушатель может вкладывать в нее собственные смыслы. Я пишу, а не пытаюсь передать что-то конкретное в песне. Эпитетами и метафорами в тексте описываю ситуацию в стране.

"Вже переполох в Малому Китаї,

Все перемолов, сил ще вистачає

Може з неба Бог дасть, але я не знаю,

До якого часу людські сльози доридають".

Вспомним боевик Карпентера "Большой переполох в маленьком Китае". Когда я смотрел этот фильм в детстве, он мне запомнился, как слово-оттенок "кипиш". Поэтому использовал это, как отсылку-метафору в контексте трека.

Хотя, кажется, ты нашел способ быть слушаемым для радийной аудитории, при этом оставаясь настоящим. По крайней мере, такое впечатление складывается, когда слушать твои работы на крайнем альбоме... да и некоторые на "Колишніх людях". Это впечатление правильное?

Да. Процитирую то, что мне написал Воха, оценив альбом:

"Первый прецедент в украинском рэпе, когда кто-то играет сразу на два поля. Когда есть и песни романтические и грязь с матерными словами. И что еще очень важно, что в этой игре на два поля ничего не ощущается фейковым. Ты звучишь аутентично и правдиво в обеих ипостасях. Это как раз тот случай, когда чувствуется, что образ не строят ради чего-то, не составляют слова по формуле, не выстраивают структуру по стандартам.

Твоя картина писана с натуры инструментами, которые годами ты отмастерил и, когда ты пишешь, не слышно ни единой нотки любительства, не слышно чрезмерных стараний. Ты просто пишешь собой, словами, которые выплывают у тебя в голове в потоке мысли. Это очень хорошо отражает тебя, как человека, поэтому, я считаю, что селф тайтл альбом – это удачный выбор".

Я думаю так же, стараюсь размывать представления о стилях и подаче. Я умел сделать трек, научился делать и песню. Альбом "Рома Майк" является прямым доказательством разнообразия моей натуры. В "Колишніх людях" я собирал впечатления и задавался вопросами, а в сольном релизе уже получил ответы.

Были ли мысли податься по тропинке из золотого кирпича, по которой сейчас шагают, например, артисты лейбла "Энко"?

Нет, не было таких мыслей. У меня есть гражданская работа, которая, иногда, выносит мне мозг. Не хочу, чтобы музыка была для меня чем-то вроде бремени. Хочу сделать свой бренд практичным и доступным. Без лишнего пафоса и очковтирательства. Слава, как процесс в ускорении и в точности шагов – не обо мне.

Я кайфую от настоящей жизни, разглядываю, анализирую, делюсь, показываю себя со всех своих ракурсов. Мы здесь не для того, чтобы измерять вкусы и подстраиваться под них, мы здесь для развития. Устали от искусственного? Давай в реальность, а?

А когда пришло осознание, что этот твой путь – правильный? Кто или что дает тебе силы идти по нему дальше, когда кажется, что вот-вот опустятся руки?

Ко мне пришло осознание, что это правильно. О пути я уже уверен. Здесь все просто. Если тебе нравится то, что ты делаешь – это показатель правильного выбора. Если не нравится, тогда стоит задуматься, где ты себе соврал и несет ли это дело какую-то ценность для людей. Ведь высшее удовольствие – служить себе. А потом и люди подтянутся.

Силы мне дает моя жена, собака, близкие. Я рад быть частью их жизней. Моя грусть часто является беспочвенной, и моя любовь, которая по совместительству является также и моим менеджером, поддерживает меня и дает дельные советы. Собака – выдержку и уверенность. Сестра, родные, друзья. Все они без исключения красавцы. Также меня делают сильнее мои слушатели. Они имеют хороший музыкальный вкус. Спасибо всем!

Может выход альбома – это уже как раз очень удобный повод наконец заявить о себе на полную? Например, начать выступать вживую в лайн-апе тусовок вроде "Двора" для начала? Тем более что опыт работы на лайве у тебя уже есть.

Считаю, что уже вырос из локальных рэп-тусовок в самостоятельное плавание. Сделаю свой сольный концерт со временем. Как говорил мой друг Lussy Sky: главное идти по flow. Не надо ускорять события. Очень радуюсь появлению тус. Летом выступал на Craft beer & Vinyl Musik Festival.

Люто кайфанул от выступления, не в последнюю очередь потому, что оно было моим первым за долгое время. Рад наблюдать, что Dvir приглашает к себе хороших исполнителей. Это предоставляет дополнительные возможности для развития артистам и организаторам. Салют тем людям, которые этим занимаются сегодня.

Как тебе вообще активность украинских рэперов в офлайне? Большее количество выступлений перед публикой способно приучить эту публику ценить контент не только лайками, но и звонкой монетой и хрустящей купюрой?

Быть артистом – это серьезный шаг. Быть артистом в оффлайне – это спорт. Когда выступаешь перед сотней людей, потом и не догадываешься, что они тебя ищут в инсте, чтобы написать свои впечатления. Я не был в головах людей и не формировал их мышление, чтобы говорить об их собственных впечатлениях. Кайф от такого рода солидарности не описать словами, ведь за слушателя на концерте надо побороться, чтобы он вернулся к тебе уже со своими друзьями. То, как многие относятся к музыке, как к своей собственности, меня раздражает.

Отношение слушателей к артистам оставляет желать лучшего, но все же культ артиста-клоуна понемногу уходит в прошлое и это очень хорошо. Нам нужно влиять на реальность свыше. Так, как сказал Палиндром на сцене Jagger Musik Awards, что будучи вплотную к шоу-бизнесу, он пройдет мимо него, чего желает и нам. Полностью согласен с этими словами, потому что лучше делать по крупинке, по камешку, но свое, чем набрасывать кирпичи и заявлять о ценности, которую ты не создавал. Каждый хотел бы справедливой оценки творчества, которая выйдет за пределы одобрительных отзывов.

О работе в команде и любимой музыке

Мы здесь для того, чтобы сделать мир лучше, а дело прибыльным, ведь я считаю, что деньги должны зарабатываться честно, от души. 5 лет назад не мог даже представить себе, что буду интересным такому количеству людей. Это очень круто. Ни одного плохого отзыва об альбоме. Я очень удивлен такой реакции слушателей. Не представляю, что будет еще через год труда в таком режиме.

Знаю, что у тебя, кроме строительства сольной карьеры, есть еще и группа "Ешелон", где ты вместе с ровенчанином Вохой. Не сложно переключаться с соло на работу в команде?

Воха имеет свою собственную творческую вселенную. Он недавно приезжал из Штатов. Мы снимали совместные клипы, записывали музыку. Делали все с нуля. Он писал музыку для нескольких треков на моем альбоме: "Відображення", "Світло мого дня", "Сили". Когда ты имеешь общий язык в музыке, тогда она превращается в эссенцию, позволяет забыть о времени и других темах.

Рад создавать с ним что-то новое и уникальное. Весной мы выпустим совместный альбом, полноформатный лонгплей. Группа "Ешелон" – это наш старт. Сейчас мы полноценные по отдельности. Каждый хочет развития событий в своей голове. Воха делает свой сольник. Я уверен, что это будет один из моих любимых альбомов. Есть еще собратья, о которых настанет время поговорить, ведь они все настоящие и талантливые.

Рома Майк совместно с Вохой также готовит альбом группы "Ешелон" / Фото предоставлено сайту 24 канала

Насколько другим будет совместный с Вохой альбом, если сравнивать его с твоим первым сольным?

Вот представь, что в альбоме "Рома Майк", я раскрываю себя, как личность, делюсь собой. Альбом с Вохой будет оживленным и драйвовым. Он даст окунуться в улицы наших городов, в потайные закоулки наших мыслей. В менталитет нашего окружения еще больше. По моему мнению, совместный альбом размоет представление о том, что рэп не может быть качовым и наполненным содержанием одновременно. Если нет, то создавай, не так ли?

Какая музыка вдохновляет Рому Майка на создание собственной? Что у тебя в наушниках чаще всего?

Ты готов? Держи.

Dominic Fike, $NOT, The Doppelgangaz, Pouya, Eli Sostre, Amir Obe, Frank Moody, Gracias, The Holdup, Jacaszek, Stick Figure, Ocean Wisdom, Vasser, Johnny Yukon, Aftertheparty, Allan Raymen, Black Atlass, Buddy, Cautious Clay, DDFRx, Dpat, Franz Schubert, Gashi, J Cole, Helen Merrill, Jordan Rakei, Joyner Lucas, Kurt Elling, Mansur Brown, Miles Davis, Kendrick Lamar, Schoolboy Q, The Pharcyde, Saint JHN, Seal, SiR, Skepta, Sol, Isaiah Rashad, Baby Keem, Roddy Ricch, Mac Miller, Col3trane, James Vickery, Tidus, Paul Kalkbrenner, Lil Keed, A$ap Rocky, Nate Dogg, Mobb Deep, Yelawolf, Polo G, Anderson .Paak x Bruno Mars, Sean Leon, Trippie Redd, Young Thug, Ramirez, Kenny Hoopla, Niia, Stwo 2Pac, Jorja Smith, JMSN, The Doppelgangaz.

Любимые альбомы: Рома Майк "Рома Майк", Stick Figure "World on Fire", Jorja Smith "Lost & Found", MrProbz "The Treatment".

Любимые треки: свои, JMSN – Talk is Cheap, Jacaszek – Elegia, 2Pac – Scandalous, Sabrina Claudio – Stand Still, The Doppelgangaz – Barbiturates.

О заработке, счастье и творческих планах

Ты сейчас очень счастливый человек. Что в коктейле твоего счастья, кроме любимой жены? Пылкая любовь сейчас единственная твоя движущая сила?

Да, я счастлив. Любить – значит учиться, а учиться – значит любить. Только любовь, всеохватная любовь на всех уровнях. И только потом все остальное.

Зарабатывать на рэп или зарабатывать рэпом?

Зарабатывать на рэп, пока не начнешь зарабатывать рэпом. А потом то, что зарабатываешь рэпом, вкладывать в рэп, чтобы делать все больше, чтобы имя вызывало эмоцию, а жизнь брали за пример.

Как будешь двигаться дальше? Презентация альбома вживую не планируется?

Планирую удивлять, привлекать больше аудитории. Музыка научила меня быть наблюдательным. Не хочу делать лишних движений. Презентую альбом громко. На это надо время и ресурс.

Украинский рэпер готов дальше удивлять фанов / Фото предоставлено сайту 24 канала

И последнее. Почему людям стоит слушать твои треки?

Потому что здесь не краденые мелодики, потому что здесь годы опыта в построении собственного звука, настроения, характера, постановки голоса. Моя подача теперь проста, а была сложной. Суть в том, чтобы упрощать, а не усложнять. Ты можешь подогнать под мою музыку свои эмоции. Это расширит твое воображение. В моем творчестве много метафор, антураж жизни простых людей в Украине, романтика улиц детства, юности, молодости.

Моя музыка – это экскурсия по моей жизни, и в этой экскурсии ты можешь быть главным героем, понять этот опыт по своему, почувствовать его на себе. Моя музыка воспевает любовь, говорит о хорошем и не только. Это о себе, о красном и черном. Вот люди пишут, что это кааайф. Альбом "Рома Майк" на всех стримингах. Айда слушать!