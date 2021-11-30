За год жертвами насилия в Украине стали около 900 детей, часть таких преступлений скрыта

В Украине около 900 детей за последний год пострадали от сексуального насилия. По крайней мере об этом свидетельствуют уголовные дела о нарушении половой свободы и неприкосновенности детей.

Динамика таких преступлений в Украине за последние годы стабильно растет на треть от каждого предыдущего периода. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора Игорь Мустеца.

К теме Под Днепром мужчина 5 лет насиловал своих 3 детей

Значительная часть таких преступлений остаются скрытыми. Причины этого: личность обидчика, беспомощность детей из-за возраста и зависимость от взрослого, шантаж, а иногда и навязчивое чувство вины ребенка,

– сказал Мустеца.

Больше всего, по его словам, такие преступления совершают люди из ближайшего окружения ребенка, которые бы на самом деле должны были его защищать. Мустеца подчеркнул, что тема защиты детей очень важна и актуальна для всех областей Украины.

Случаи сексуального насилия над детьми

На Хмельнитчине задержали отца-садиста, который долго издевался над своими детьми. Он регулярно насиловал дочь, избивал сына и заставлял несовершеннолетних употреблять наркотики.

На Житомирщине задержали 44-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 12-летней дочери. Есть подозрение, что он насиловал ребенка в течение года.

В Одессе отчим имел половую связь с 7-летней падчерицей, когда ее мать была на работе. Это продолжалось, пока девочка не рассказала обо всем бабушке.

Как рассказать детям о сексуальном насилии