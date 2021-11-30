За рік жертвами насилля в Україні стали близько 900 дітей, частина таких злочинів прихована

30 листопада 2021 , 19:39
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Джерело:

24 канал

В Україні близько 900 дітей за останній рік постраждали від сексуального насильства. Принаймні про це свідчать кримінальні справи щодо порушення статевої свободи та недоторканості дітей.

Динаміка таких злочинів в Україні за останні роки стабільно зростає на третину від кожного попереднього періоду. Про це заявив заступник Генерального прокурора Ігор Мустеца. 

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Значна частина таких злочинів залишаються прихованими. Причини цього: особа кривдника, безпорадність дітей через вік та залежність від дорослого, шантаж, а іноді й нав’язливе почуття провини дитини,
– сказав Мустеца.

Найбільше, за його словами, такі злочини вчиняють люди з найближчого оточення дитини, які б насправді мали її захищати. Мустеца наголосив, що тема захисту дітей дуже важлива і актуальна для всіх областей України. 

Випадки сексуального насильства над дітьми

Як розповісти дітям про сексуальне насильство

  • Як розповідала експертка Тіа Кім, у 90% випадків сексуального насильства над дітьми злочинцем є той, кого дитина та її сім'я досить добре знають. Тому, за її словами, так важливо постійно говорити з дитиною на такі теми.
  • Розмови слід вести змалку. У 2 – 3 роки можна пояснити деякі основні поняття про конфіденційність та згоду в досить природний спосіб.
  • З дуже маленькими дітьми можна почати з визначення частин їхнього тіла, використовуючи анатомічно правильні назви. Такі розмови треба включати у звичайні щоденні процедури.
  • З дорослішанням дитини, треба постійно вдосконалювати ці розмови, додаючи нюансів та деталей. 
Автор: Олег Терещенко