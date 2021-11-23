Звірства батька довели дівчинку до спроби самогубства. На щастя, дитина вижила.

Важливо Била по обличчю та тягала за вухо: на Волині вчителька фізики відлупцювала свого учня

Батько знущався з дітей

За даними слідства, чоловік тримав свою сім’ю у постійному страху. З 11-річного віку 5 років він регулярно ґвалтував доньку, через що вона скоїла спробу самогубства.

Батько також постійно бив старшого сина та вдавався до особливих знущань – зокрема обпік його жаром із печі та посеред зими на цілу ніч замкнув у холодному підвалі. Окрім того, засуджений змушував дітей до вживання канабісу, який вирощував вдома.

У травні 2021 року педагоги звернулися до правоохоронців, виявивши в учня тілесні ушкодження.

Яке покарання світить нелюду

Чоловіку повідомили про підозру за кількома статтями, зокрема про:

  • вчинення розпусних дій щодо малолітньої доньки,
  • зґвалтування, вчинене повторно,
  • незаконне позбавлення волі та спричиненні малолітньому тілесних ушкоджень,
  • схиляння дітей до вживання наркотичних засобів

Суддя Славутського міськрайонного суду засудив нелюда до 15 років позбавлення волі.