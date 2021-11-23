Звірства батька довели дівчинку до спроби самогубства. На щастя, дитина вижила.
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Батько знущався з дітей
За даними слідства, чоловік тримав свою сім’ю у постійному страху. З 11-річного віку 5 років він регулярно ґвалтував доньку, через що вона скоїла спробу самогубства.
Батько також постійно бив старшого сина та вдавався до особливих знущань – зокрема обпік його жаром із печі та посеред зими на цілу ніч замкнув у холодному підвалі. Окрім того, засуджений змушував дітей до вживання канабісу, який вирощував вдома.
У травні 2021 року педагоги звернулися до правоохоронців, виявивши в учня тілесні ушкодження.
Яке покарання світить нелюду
Чоловіку повідомили про підозру за кількома статтями, зокрема про:
- вчинення розпусних дій щодо малолітньої доньки,
- зґвалтування, вчинене повторно,
- незаконне позбавлення волі та спричиненні малолітньому тілесних ушкоджень,
- схиляння дітей до вживання наркотичних засобів
Суддя Славутського міськрайонного суду засудив нелюда до 15 років позбавлення волі.