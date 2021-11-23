Зверства отца довели девочку до попытки самоубийства. К счастью, ребенок выжил.
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Отец издевался над детьми
По данным следствия, мужчина держал свою семью в постоянном страхе. С 11-летнего возраста 5 лет он регулярно насиловал дочь, из-за чего она совершила попытку самоубийства.
Отец также постоянно бил старшего сына и прибегал к особым издевательствам – в частности обжег его жаром из печи и посреди зимы на целую ночь запер в холодном подвале. Кроме того, осужденный принуждал детей к употреблению каннабиса, который выращивал дома.
В мае 2021 года педагоги обратились к правоохранителям, обнаружив у ученика телесные повреждения.
Какое наказание светит извергу
Мужчине сообщили о подозрении по нескольким статьям, в частности о:
- совершении развратных действий в отношении малолетней дочери;
- изнасиловании, совершенном повторно;
- незаконном лишении свободы и причинении малолетнему телесных повреждений;
- склонении детей к употреблению наркотических средств.
Судья Славутского горрайонного суда приговорил изверга к 15 годам лишения свободы.