Кирило Буданов розповів, що станом на жовтень Росія мала виготовити два дослідні зразки ракети "Кедр". Про це пише 24 Канал із посиланням на етер "Ми – Україна".

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Це не серійне виробництво

Також очільник розвідки пояснив, що "Кедр" – це експериментальна система, балістична ракета середньої дальності та носій ядерної зброї.

Вона містила в собі 6 блоків з боєприпасами.

Станом на жовтень Росія мала зробити два дослідних зразки ракет, можливо зробили трохи більше, але це ще не серійне виробництво,

– сказав Буданов.

Росія вдарила цією ракетою по Дніпру 21 листопада. Також того ж дня агресорка підіймала в повітря бомбардувальник Ту-95МС та запускала ракети із них. Вибухи пролунали у кількох регіонах України. Крім цього, російський президент ввечері звернувся до росіян та підтвердив удар новою зброєю.