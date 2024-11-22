Кирилл Буданов рассказал, что по состоянию на октябрь Россия должна была изготовить два опытных образца ракеты "Кедр". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на этер "Мы – Украина".

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Это не серийное производство

Также глава разведки объяснил, что "Кедр" – это экспериментальная система, баллистическая ракета средней дальности и носитель ядерного оружия.

Она содержала в себе 6 блоков с боеприпасами.

По состоянию на октябрь Россия должна была сделать два опытных образца ракет, возможно сделали немного больше, но это еще не серийное производство,

– сказал Буданов.

Россия ударила этой ракетой по Днепру 21 ноября. Также в тот же день агрессорка поднимала в воздух бомбардировщик Ту-95МС и запускала ракеты из них. Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины. Кроме этого, российский президент вечером обратился к россиянам и подтвердил удар новым оружием.