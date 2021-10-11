Наразі правоохоронці вже затримали чоловіка. Його взяли під варту без права внесення застави.
Зауважте "Помста за немитий посуд": в Одесі жінка вигадала історію про групове зґвалтування
На пригнічений емоційний стан дитини звернула увагу шкільна психологиня, під час розмови з якою дитина розповіла про вчинення над нею сексуального насильства,
– розповіли правоохоронці.
Служба у справах дітей вилучила з сім'ї постраждалу дівчинку, а також – її молодшу сестричку. Тимчасово вони перебуватимуть у дитячій установі.
Горе-батькові загрожує від 10 до 15 років.
Маріупольця засудили за зґвалтування дитини
- Жителя Маріуполя засудили до 12 років позбавлення волі за зґвалтування 10-річної дівчинки.
- Злочин засуджений скоїв ще у 2019 році.
- Постраждала дівчинка йшла до комп'ютерної академії.
- Погрожуючи ножем, зловмисник змусив дівчинку йти разом з ним.
- Свою вину зловмисник не визнав.