Наразі правоохоронці вже затримали чоловіка. Його взяли під варту без права внесення застави.

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На пригнічений емоційний стан дитини звернула увагу шкільна психологиня, під час розмови з якою дитина розповіла про вчинення над нею сексуального насильства,

– розповіли правоохоронці.

Служба у справах дітей вилучила з сім'ї постраждалу дівчинку, а також – її молодшу сестричку. Тимчасово вони перебуватимуть у дитячій установі.

Горе-батькові загрожує від 10 до 15 років.

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