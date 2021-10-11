Сейчас правоохранители уже задержали мужчину. Его взяли под стражу без права внесения залога.

Заметьте "Месть за немытую посуду": в Одессе женщина придумала историю о групповом изнасиловании

На подавленное эмоциональное состояние ребенка обратила внимание школьный психолог, во время разговора с которой ребенок рассказал о совершении над ним сексуального насилия,

– рассказали правоохранители.

Служба по делам детей изъяла из семьи пострадавшую девочку, а также ее младшую сестренку. Временно они будут находиться в детском учреждении.

Горе-отцу грозит от 10 до 15 лет.

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