Вместе с тем, стоит отметить, что РС-26 "Рубеж" – экспериментальная ракета, которую не запускали в серийное производство. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

К теме Оттуда могли запустить межконтинентальную ракету: где расположен Капустин Яр

Россия может репетировать ядерный удар по Украине

Враг 21 ноября впервые запустил по территории Украины межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники, Россия запустила РС-26 "Рубеж", и ударила ею по Днепру.

В интервью Radio NV главный редактор Defense Express Олег Катков объяснил, что любая межконтинентальная баллистическая ракета предназначена для нанесения ядерного удара. Поэтому сообщение о том, что оккупанты разворачивали на полигоне в Капустином Яру установку РС-26 "Рубеж" – очень серьезное сообщение, ведь, если враг не осуществляет пуск в направлении Камчатки, где и проходят испытания, то это фактически, по словам Каткова, является репетицией ядерного удара.

Такую же позицию высказали и журналисты Defense Express. В материале говорится, что использование межконтинентальной баллистической ракеты может свидетельствовать о репетиции ядерного удара.

Учитывая то, что РС-26 "Рубеж", а тем более межконтинентальные баллистические ракеты (например, "Тополь" или "Ярс"), предназначены для доставки оружия массового поражения, это означает лишь то, что Россия провела демонстрацию возможности ядерного удара,

– говорится в материале.

Стоит также отметить, что враг уже использовал крылатые ракеты Х-55 с массогабаритными макетами ядерных зарядов. Вероятно, МБР, которую враг запустил по Днепру, также могла быть оснащена имитаторами боевых блоков.

По словам Каткова, "Рубеж" – ракета, которая должна быть носителем именно ядерного заряда, однако теоретически боевую часть могут заменить на фугасную. Вместе с тем, он добавляет, что "нет смысла для ракеты даже средней дальности создавать осколочно-фугасную боевую часть", ведь "она стоит очень дорого, а эффект будет очень маленьким".

Накануне в СМИ активно обсуждали, что Россия может готовить мощный удар по территории Украины. На фоне этого ряд посольств прекратили работу. Впрочем, ряд посольств не поддался на провокации и продолжили работу в обычном режиме.