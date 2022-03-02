За плакаты "Нет войне": в России полиция задержала детей 7 – 11 лет

2 марта 2022 , 00:49
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Источник:

Новая Газета

В Москве задержаны пять детей с антивоенными плакатами. Их оставили на ночь в отделении полиции.

В Москве пятеро детей (от семи до одиннадцати лет) вместе с их мамами 1 марта пришли возложить цветы под посольство Украины.

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У них были плакаты "Нет войне". Их задержала полиция и отправила в автозак. Дети с их родителями находятся в полиции, их оставляют на ночь.


Задержанные дети / Фото Александра Аркипова

У родителей отобрали телефоны, связи больше нет, на родителей кричат, угрожают лишить родительских прав,
– рассказывают очевидцы.


Их оставили на ночь в полиции / Фото Alexandra Arkhipova

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Автор: Олександр Бевза