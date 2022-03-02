За плакати "Ні війні": у Росії поліція затримала дітей віком 7 – 11 років

У Москві затримали п'ять дітей з антивоєнними плакатами. Їх залишили на ніч у відділку поліції.

У Москві п'ятеро дітей (від семи до одинадцяти років) разом із їхніми мамами 1 березня прийшли покласти квіти до посольства України.

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Вони мали плакати "Ні війні". Їх затримала поліція та відправила до автозаку. Наразі діти з їхніми батьками перебувають в поліції, їх залишають на ніч.



Затримані діти / Фото Alexandra Arkhipova

У батьків відібрали телефони, зв'язку більше немає, на батьків кричать, погрожують позбавити батьківських прав,

– розповідають очевидці.



Їх залишили на ніч в поліції / Фото Alexandra Arkhipova

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