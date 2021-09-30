За убийство профессора университета: в Запорожье будут судить членов банды
Источник:Запорожская областная прокуратура
В суд направили обвинительный акт по факту разбойного нападения и умышленного убийства из корыстных побуждений. Речь идет о гибели преподавателя Запорожского национального университета.
Обвинение направили в отношении 4 участников преступной группировки. Следствие установило, что именно эти лица причастны к убийству преподавателя.
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В Запорожье будут судить 4 преступников
Следствие установило, что 45-летний выходец из Туниса создал организованную преступную группу, в состав которой привлек 3 местных жителей.
Цель – нападение на преподавателя, профессора кафедры Запорожского национального университета, который одновременно возглавлял Центр предоставления образовательных услуг иностранным гражданам, и завладение его имуществом.
Участники группы действовали по заранее разработанному плану:
- пострадавшему позвонил один из членов группировки, который в то время был сотрудником полиции;
- он попросил помочь правоохранителям и выступить в качестве переводчика с арабского языка в процессуальных действиях.
Когда преподаватель покинул свое рабочее место и сел в автомобиль обвиняемых, на него совершили разбойное нападение и убили. Тело погибшего и другие следы уголовного преступления скрыли в лесополосе неподалеку от Запорожья,
– сообщили в прокуратуре.
В полиции рассказали, как действовали преступники
Полиция 29 сентября объявила о подозрении в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группы 4 лицам.
После исчезновения преподавателя сотрудники управления уголовного розыска установили, что днем 10 ноября 2020 года (говорится о дне исчезновения – 24 канал) он вышел из здания университета и сел в автомобиль Toyota.
В марте 2021 года работники уголовного розыска получили информацию о причастности 27-летнего местного жителя, который пользовался автомобилем Toyota, к похищению потерпевшего. Следствие сообщило, что:
- 27-летний подозреваемый пользовался рядом транспортных номерных знаков для прикрытия своей преступной деятельности;
- он признался в причастности к исчезновению разыскиваемого преподавателя, его последующему умышленному убийству и указал место, где спрятано тело потерпевшего.
Правоохранители провели санкционированные обыски по местам проживания и пребывания 27-летнего фигуранта. В 2 гаражах, которые ему принадлежат, изъяли большое количество боеприпасов,
– рассказали в полиции.
Правоохранители обнаружили и изъяли:
- две реактивные противотанковые гранаты;
- ориентировочно 60 боеприпасов для подствольных гранатометов;
- металлические разнокалиберные гильзы;
- 3 гранаты, которые маркируются как учебные;
- "набор" номерных знаков к автомобилю;
- более 300 разнокалиберных патронов;
- 6 ружей разного типа и другие вещи, которые относят к оружию и боеприпасам.
У 27-летнего подозреваемого изъяли арсенал оружия: смотрите фото Нацполиции
Более того, в уголовном розыске разоблачили еще 3 лиц, причастных к совершению уголовного преступления: 1975, 1991 и 1993 годов рождения.
Один из них – иностранец, второй – работник правоохранительных органов, третий – ранее судимый за корыстные преступления местный житель,
– рассказали в полиции.
Там добавили, что самая строгая санкция предусматривает заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества. Двоим из них 29 сентября избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, остальным двоим – в виде круглосуточного домашнего ареста.
Что известно об исчезновении профессора университета в Запорожье
- 10 ноября 2020 года в последний раз профессора Луая Файсала Муца видели около 14:30.
- После этого он вышел из здания университета после лекций и больше на рабочем месте не появился.
- Об исчезновении мужчины 11 ноября в полицию заявила жена Муца.
- Еще в 2020 году его исчезновение арабская диаспора связывала с тем, что Луая Файсала Муца правоохранители привлекали в качестве переводчика во время проведения следственных действий и допросов по делам, где фигурируют иностранцы.