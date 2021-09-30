За вбивство професора університету: у Запоріжжі судитимуть членів банди
Джерело:Запорізька обласна прокуратура
До суду скерували обвинувальний акт за фактом розбійного нападу та умисного вбивства з корисливих мотивів. Мовиться про загибель викладача Запорізького національного університету.
Обвинувачення скерували щодо 4 учасників злочинного угрупування. Слідство встановило, що саме ці особи причетні до вбивства викладача.
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У Запоріжжі судитимуть 4 злочинців
Слідство встановило, що 45-річний виходець із Тунісу створив організовану злочинну групу, до складу якого залучив 3 місцевих мешканців.
Мета – напад на викладача, професора кафедри Запорізького національного університету, який одночасно очолював Центр надання освітніх послуг іноземним громадянам, та заволодіння його майном.
Учасники групи діяли за заздалегідь розробленим планом:
- потерпілому зателефонував один з членів угрупування, який на той час був співробітником поліції;
- він попросив допомогти правоохоронцям та виступити у якості перекладача з арабської мови у процесуальних діях.
Коли викладач залишив своє робоче місце та сів до автомобіля обвинувачених, на нього здійснили розбійний напад та вбили. Тіло загиблого та інші сліди кримінального правопорушення приховали у лісосмузі неподалік від Запоріжжя,
– повідомили в прокуратурі.
У поліції розповіли, як діяли злочинці
Поліція 29 вересня оголосила про підозру у вчинені тяжких злочинів у складі організованої злочинної групи 4 особам.
Після зникнення викладача працівники управління карного розшуку встановили, що вдень 10 листопада 2020 року (мовиться про день зникнення – 24 канал) він вийшов з будівлі університету та сів у автомобіль Toyota.
У березні 2021 року працівники карного розшуку отримали інформацію щодо причетності 27-річного місцевого мешканця, який користувався автомобілем Toyota, до викрадення потерпілого. Слідство повідомило, що:
- 27-річний підозрюваний користувався низкою транспортних номерних знаків для прикриття своєї злочинної діяльності;
- він зізнався у причетності до зникнення розшукуваного викладача, його подальшого умисного вбивства та вказав місце, де заховане тіло потерпілого.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання та перебування 27-річного фігуранта. В 2 гаражах, які йому належать, вилучили велику кількість боєприпасів,
– розповіли у поліції.
Правоохоронці виявили та вилучили:
- дві реактивні протитанкові гранати;
- орієнтовно 60 боєприпасів для підствольних гранатометів;
- металеві різнокаліберні гільзи;
- 3 гранати, які маркуються як учбові;
- "набір" номерних знаків до автомобіля;
- понад 300 різнокаліберних набоїв;
- 6 рушниць різного типу та інші речі, які відносять до зброї і боєприпасів.
У 27-річного підозрюваного вилучили арсенал зброї: дивіться фото Нацполіції
Ба більше, у карному розшуку викрили ще 3 осіб, причетних до скоєння кримінального злочину: 1975, 1991 та 1993 років народження.
Один з них – іноземець, другий – працівник правоохоронних органів, третій – раніше судимий за корисливі злочини місцевий мешканець,
– розповіли у поліції.
Там додали, що найсуворіша санкція передбачає ув'язнення на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна. Двом з них 29 вересня обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, іншим двом – у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Що відомо про зникнення професора університету в Запоріжжі
- 10 листопада 2020 року востаннє професора Луая Файсала Муца бачили близько 14:30.
- Після цього він вийшов з будівлі університету після лекцій та більше на робочому місці не з'явився.
- Про зникнення чоловіка 11 листопада у поліцію заявила дружина Муца.
- Ще у 2020 році його зникнення арабська діаспора пов'язувала з тим, що Луая Файсала Муца правоохоронці залучали як перекладача під час проведення слідчих дій та допитів у справах, де фігурують іноземці.