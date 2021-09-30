За вбивство професора університету: у Запоріжжі судитимуть членів банди

До суду скерували обвинувальний акт за фактом розбійного нападу та умисного вбивства з корисливих мотивів. Мовиться про загибель викладача Запорізького національного університету.

Обвинувачення скерували щодо 4 учасників злочинного угрупування. Слідство встановило, що саме ці особи причетні до вбивства викладача.

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Слідство встановило, що 45-річний виходець із Тунісу створив організовану злочинну групу, до складу якого залучив 3 місцевих мешканців.

Мета – напад на викладача, професора кафедри Запорізького національного університету, який одночасно очолював Центр надання освітніх послуг іноземним громадянам, та заволодіння його майном.

Учасники групи діяли за заздалегідь розробленим планом:

потерпілому зателефонував один з членів угрупування, який на той час був співробітником поліції;

він попросив допомогти правоохоронцям та виступити у якості перекладача з арабської мови у процесуальних діях.

Коли викладач залишив своє робоче місце та сів до автомобіля обвинувачених, на нього здійснили розбійний напад та вбили. Тіло загиблого та інші сліди кримінального правопорушення приховали у лісосмузі неподалік від Запоріжжя,

– повідомили в прокуратурі.

У поліції розповіли, як діяли злочинці

Поліція 29 вересня оголосила про підозру у вчинені тяжких злочинів у складі організованої злочинної групи 4 особам.

Після зникнення викладача працівники управління карного розшуку встановили, що вдень 10 листопада 2020 року (мовиться про день зникнення – 24 канал) він вийшов з будівлі університету та сів у автомобіль Toyota.

У березні 2021 року працівники карного розшуку отримали інформацію щодо причетності 27-річного місцевого мешканця, який користувався автомобілем Toyota, до викрадення потерпілого. Слідство повідомило, що:

27-річний підозрюваний користувався низкою транспортних номерних знаків для прикриття своєї злочинної діяльності;

він зізнався у причетності до зникнення розшукуваного викладача, його подальшого умисного вбивства та вказав місце, де заховане тіло потерпілого.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання та перебування 27-річного фігуранта. В 2 гаражах, які йому належать, вилучили велику кількість боєприпасів,

– розповіли у поліції.

Правоохоронці виявили та вилучили:

дві реактивні протитанкові гранати;

орієнтовно 60 боєприпасів для підствольних гранатометів;

металеві різнокаліберні гільзи;

3 гранати, які маркуються як учбові;

"набір" номерних знаків до автомобіля;

понад 300 різнокаліберних набоїв;

6 рушниць різного типу та інші речі, які відносять до зброї і боєприпасів.

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Ба більше, у карному розшуку викрили ще 3 осіб, причетних до скоєння кримінального злочину: 1975, 1991 та 1993 років народження.

Один з них – іноземець, другий – працівник правоохоронних органів, третій – раніше судимий за корисливі злочини місцевий мешканець,

– розповіли у поліції.

Там додали, що найсуворіша санкція передбачає ув'язнення на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна. Двом з них 29 вересня обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, іншим двом – у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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